Die US-Regierung von Donald Trump will die Behörde für internationale Entwicklung – USAID – zerschlagen und tausende Angestellte der Behörde freistellen. Nun hat ein US-Bundesrichter diese Pläne teilweise gestoppt. 2200 Mitarbeitende von USAID dürften vorerst nicht freigestellt werden, ordnete er an. Dies so lange, wie der Rechtstreit laufe.

Zwei Gewerkschaften hatten gegen die Freistellung geklagt. Insgesamt arbeiten rund 10'000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für USAID – zwei Drittel von ihnen im Ausland. Ob die Regierung von Donald Trump die unabhängige Behörde ohne Zustimmung des Kongresses schliessen kann, ist umstritten.