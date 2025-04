Geopolitik in der Atacama - Die ganze Welt schaut von der gleichen Wüste aus ins Weltall

Der Wettlauf ins All war im Kalten Krieg ein Kampf um die Vorherrschaft in der Raumfahrt. Heute ist die Astronomie eher ein Miteinander als ein Gegeneinander. Aber nicht immer, wie ein Besuch in der Atacama-Wüste zeigt.