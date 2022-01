Schweden seinerseits ist kein Nachbarland Russlands. Aber die Russen fordern trotzdem, dass das Land nicht der Nato beitritt. «In Schweden sorgt das für viel grössere Aufregung als in Finnland», berichtet Korrespondent Bruno Kaufmann. «Das hat auch damit zu tun, dass Russland von Schweden historisch als Rivale und Feind betrachtet wird – und nicht wie in Finnland als Nachbar und Partner.»



Die Drohgebärden aus Moskau führen nun gar dazu, dass sich schwedische Befürworter eines Nato-Beitritts ermuntert fühlen: Die sozialdemokratische Regierung will zwar an der traditionellen Allianzfreiheit festhalten. Die rechtsbürgerliche Opposition fordert aber einen Nato-Beitritt. Noch diese Woche soll eine Aussprache unter den Parteispitzen im Parlament erfolgen.



Dazu kommt: Die russische Annexion der Krim von 2014 löste in Schweden einen sicherheitspolitischen Paradigmenwechsel aus. «Vorher hatte man die Wehrpflicht abgeschafft und die Armee auf internationale Einsätze eingeschworen – seither wird wieder aufgerüstet und die Wehrpflicht ist zurück», sagt Kaufmann.