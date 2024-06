Es ist ein historisches Resultat: Mit dem 2:0-Sieg gegen Portugal qualifiziert sich Georgien bei der ersten EM-Teilnahme überhaupt für die K.-o.-Runde. Und das in einer Zeit, in der das Land um seine Ausrichtung ringt. Die grosse Mehrheit der Bevölkerung möchte sich nach Europa orientieren, während die Regierung zunehmend autokratisch agiert und den Weg in die EU gefährdet. SRF-Korrespondent Calum MacKenzie lebt in Georgien und beschreibt, wie die Menschen im Land auf das Debüt an der Fussball-Europameisterschaft schauen.

Calum MacKenzie Russland-Korrespondent Personen-Box aufklappen Personen-Box zuklappen Calum MacKenzie ist Russland-Korrespondent von Radio SRF. Er hat in Bern, Zürich und Moskau Osteuropa-Studien studiert.

Wie schauen die Menschen im Land auf das Debüt an der EM?

Die Begeisterung ist gross, Georgien ist ein Fussballland, aber bislang galt die Annahme, die besten Jahre des georgischen Fussballs lägen in der Vergangenheit. In den 1980er Jahren feierte Dinamo Tiflis grosse Erfolge. Aber jetzt ist die Fussballnationalmannschaft der Herren wieder im Aufwind – mit talentierten Spielern und mindestens einem grossen Star, dem Flügelspieler Chwitscha Kwarazchelia von Napoli. Er holt die Menschen in die Stadien und vor den Fernseher, und immer mehr Leute begeistern sich für das Nationalteam. Mit der unverhofften Qualifikation für die EM und nun dem Weiterkommen ist das ganze Land diesem Fussballmärchen verfallen.

Seit Monaten gibt in Georgien vor allem das neue Agentengesetz zu reden. Hat das die Fussballeuphorie gedämpft?

Kritiker des Agentengesetz sehen darin einen Versuch, die Zivilgesellschaft mundtot zu machen und eine Gefahr für Georgiens Weg in die EU. Umfragen zeigen, dass sich eine erdrückende Mehrheit den EU-Beitritt wünscht – man möchte sich aus dem Orbit des grossen Nachbarn Russland entfernen. Trotzdem hat die Regierungspartei eine Basis, vor allem in der konservativeren Landbevölkerung. Die Diskussion hat gewisse Gräben wieder sichtbar gemacht zwischen jungen, gebildeten Menschen in den Städten und Menschen auf dem Land, die zwar die EU-Annäherung wollen, aber in einer etwas anderen Welt leben. Das Gesetz sorgt aber für Unbehagen in der Bevölkerung: Die Regierung hat es aufs Tapet gebracht nur eine Woche, nachdem sich Georgien für die EM qualifiziert hatte. In Georgien haben mir viele Menschen gesagt, die Stimmung im Land sei gerade erst so gut gewesen, alle freuten sich auf den Fussballsommer, und dann bringe die Regierung wieder dieses kontroverse Gesetz ins Spiel.

Legende: Georgiens Fussballspieler feiern nach dem Sieg gegen Portugal am 26. Juni in Gelsenkirchen. KEYSTONE / DPA, David Inderlied

Wie wirkt sich der Fussball auf die politische Situation aus?

Mehrere Stars der Mannschaft haben sich gegen das Gesetz ausgesprochen – sogar Kwarazchelia, der einer konservativen, religiösen Familie entstammt, hat betont, dass Georgien nach Europa gehöre. Die Fussballer gehören nicht gerade zur urbanen, gebildeten Elite – das könnte ein Zeichen sein, dass das Gesetz auch die Basis der Regierung verärgert hat. Die Spieler wurden aus Regierungskreisen kritisiert. Diese bezeichnet Kritiker gerne als Landesverräter oder Schurken – solche Worte haben sie für das Fussballteam natürlich nicht gebraucht, man will sich ja keine Volkshelden zu direkten Feinden machen. Interessanterweise kommt die heftigste Kritik vom Bürgermeister der Hauptstadt Tiflis, Kacha Kaladse. Vielleicht kann er sich das erlauben, weil er selbst Fussballprofi bei der AC Mailand war. Für den Moment hat der Fussball die Menschen in Georgien die politischen Spannungen aber offenbar vergessen lassen: Nach dem Spiel gestern feierten sie in Tiflis bis in die Nacht, und ein georgischer Bekannter sagt mir, er habe die Leute noch nie so glücklich und vereint erlebt.