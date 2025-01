Aktuelle Frauendominanz in der isländischen Politik: In Island sind zurzeit sowohl die Premierministerin als auch die Präsidentin weiblich. Premierministerin ist die 36-jährige Kristrún Frostadóttir, Präsidentin ist 56-jährige Halla Tómasdóttir. Auch die Mehrheit der neuen Regierung besteht aus Ministerinnen, inklusive der Aussenministerin Katrín Gunnarsdóttir.

Legende: Kristrún Frostadóttir (in der Bildmitte) mit Anhängerinnen bei der Wahlparty im November 2024. KEYSTONE/AP/MARCO DI MARCO

Historische Vorläufer: «Die Gleichstellungsfrage und die Demokratie waren in Island schon immer eng verknüpft», sagt Bruno Kaufmann, SRF-Korrespondent von Nordeuropa. «Schon früh waren Frauen in politischen Versammlungen präsent.» Das erste bekannte Parlament der Welt hiess Althingi und traf sich im Jahre 930 in Thingvellir in Island.

Frauenfiguren in der Edda Box aufklappen Box zuklappen Aus Island stammen zwei germanische Götter- und Heldenerzählungen, in denen Frauen eine grosser Rolle spielen. Edda bezeichnet die gesamte Zusammenstellung der Erzählungen, der Snorre-Edda und der Lieder-Edda. Sie wurden Ende des 13. Jahrhunderts zusammengestellt. Man geht davon aus, dass die Inhalte auf vorchristliche Überlieferungen zurückgehen. Viele Figuren der Edda sind auch im Nibelungenlied enthalten, zum Beispiel die Frauenfigur Brunhilde. Sie ist die Königin Islands und eine Art Walküre. Wie historisch diese Charaktere tatsächlich sind und wie viel Einfluss sie auf die isländische Entwicklung hatten, muss offen bleiben.

Legendärer Frauenstreik in Island: 1975 fand in Island ein Frauenstreik statt, bei dem der Staat stillstand. Die Frauen wiesen mit dem Streik darauf hin, dass Isländerinnen bei gleicher Arbeit im Durchschnitt 60 Prozent weniger verdienten und dass die gesellschaftlichen Aufgaben ungleich verteilt waren. Nach diesem Streik wurde 1979 eine Frauenpartei gegründet und mit Vigdís Finnbogadóttir erstmals wurde eine Frau zur Präsidentin gewählt. Weltweit war dies eine Premiere.

Legende: Vigdís Finnbogadóttir bei einer Veranstaltung zu Brustkrebs 1998 in Luzern. KEYSTONE/SIGI TISCHLER

Hinwendung zur EU: Island ist Mitglied der Nato und der Efta, der europäischen Freihandelszone, und im EWR. Ein Beitritt Islands zur EU war bereits 2010 nach der Finanzkrise ein Thema, wurde aber nicht weiterverfolgt. Im Koalitionsvertrag der neuen Regierung steht, dass spätestens 2027 eine Volksabstimmung darüber stattfinden soll, ob Island die Beitrittsverhandlungen wieder aufnehmen soll.

Männer in Islands Privatwirtschaft: Obwohl auf der politischen Ebene zurzeit Frauen in Island dominieren, sind die führenden Köpfe auch in Island in der Privatwirtschaft Männer. «Die Teilung der Macht zwischen den Geschlechtern ist historisch gewachsen: Frauen waren die Macht auf dem Land und Männer die Macht auf der See», sagt Kaufmann. Männer waren Seefahrer und Händler und die Frauen blieben mit den Kindern zurück auf der Insel und organisierten die Verwaltung.