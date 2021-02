Rund 23'000 Menschen kamen allein im letzten Jahr. Die Regierung in Madrid will die Migranten vom Festland fernhalten.

«Gran Canaria ist ein Pulverfass», schreibt die spanische Zeitung «El Pais» – und berichtet von Gewalttaten gegen Flüchtlinge. Hintergrund: Die Kanarischen Inseln haben sich zum Migrationshotspot entwickelt. Rund 23’000 Menschen kamen allein im vergangenen Jahr.

Weil die Regierung in Madrid unbedingt verhindern will, dass die Migranten und Flüchtlinge aufs spanische Festland kommen, sind die Inseln für diese Menschen zu einer Art Gefängnis geworden.

Legende: Die Kanarischen Inseln liegen in direkter Nachbarschaft zu Westafrika und sind mehr als 1000 Kilometer vom spanischen Festland entfernt. SRF

Christina Teuthorn-Mohr lebt auf den Kanaren und berichtet von dort für die ARD. Mitgefühl mit den Geflüchteten gebe es zwar durchaus. Aber auch sie bestätigt: Die Stimmung ist explosiv. «Die Bewohner auf den Kanaren sind verzweifelt und haben Angst, vor allem wegen der eigenen schwierigen wirtschaftlichen Situation.»

Auf den beliebtesten Ferieninseln Europas schlägt die Coronakrise voll durch. Die Armut steigt, 80 Prozent der Arbeitsplätze hängen vom Tourismus ab – und der ist dramatisch eingebrochen. Auch aus der Schweiz reisten im letzten Jahr dreimal weniger Touristen an als zuvor.

Regierung in Madrid schaut zu

Viele Einheimischen wüssten nicht, wie sie ihre Miete zahlen sollen, berichtet die Journalistin. «Wenn dann vor der eigenen Haustüre immer wieder Flüchtlingsboote vorbeifahren, empfinden das viele Menschen nicht mehr nur als Zustrom – sondern als regelrechte Invasion.»

Bild 1 / 6 Legende: Laut dem spanischen Innenministerium war die Zahl der Flüchtlinge, die auf den Kanarischen Inseln angelandet sind, im vergangenen Jahr acht Mal höher als noch 2019. Keystone Bild 2 / 6 Legende: Die Migranten und Flüchtlinge stammen aus afrikanischen Ländern nördlich und südlich der Sahara. Hunderte Menschen starben im letzten Jahr bei der gefährlichen Überfahrt auf das Inselarchipel unweit des afrikanischen Festlands. Keystone Bild 3 / 6 Legende: Laut der Internationalen Organisation für Migration werden die Menschen oft auf überfüllten Booten zusammengepfercht. Für die Migranten sind die Kanaren ein Zwischenstopp auf dem Weg auf das europäische Festland. Keystone Bild 4 / 6 Legende: Das UNHCR geht für das letzte Jahr von mehr als 400 Todesopfern bei der Überfahrt auf die Kanaren aus. Der offene Atlantik ist für die kleinen und meist nur mit Aussenbordmotoren angetriebenen Boote sehr gefährlich. Keystone Bild 5 / 6 Legende: Viele der Neunankömmlinge wurden zunächst in Hotels auf Gran Canaria untergebracht. In diesen Tagen sollen sie in ein Zeltlager auf Teneriffa gebracht werden. Auch auf Gran Canaria und Fuerteventura entstehen neue Lager. Keystone Bild 6 / 6 Legende: Keine Perspektive und auf halbem Weg gestrandet: Wie hier auf Las Palmas ist die Situation für die Migranten aussichtslos. Die Einheimischen beklagen derweil die Untätigkeit der Regierung in Madrid. Keystone

Teuthorn-Morn lebt auf der kleinen Insel El Hierro. Dort sind mittlerweile fast zehn Prozent der Bevölkerung Flüchtlinge und Migranten. «Das birgt gewaltigen Sprengstoff.» Die Regierung der Kanarischen Inseln hat wiederholt an die Zentralregierung appelliert, etwas zu unternehmen. Passiert ist kaum etwas.

Madrid entschied, die Migranten nicht aufs Festland zu lassen und sie in Hotels unterzubringen, weil sonstige Unterkünfte noch nicht bereit waren. Die Journalistin vermutet, dass die spanische Regierung ein Exempel statuieren will: «Sie will verhindern, dass auf den Kanaren ein neuer Korridor nach Europa entsteht und will gleichzeitig Druck auf die EU ausüben.»

Spanien wollte uns immer in ein Gefängnis verwandeln. Jetzt sind wir eines – aber ohne Mittel und ohne Überwachung.

Bilder von Migranten, die anstelle von Touristen in Hotels untergebracht werden, schüren die Wut der Einheimischen zusätzlich. Am Wochenende kam es zu Demonstrationen in kanarischen Städten. «Die Menschen demonstrierten nicht in erster Linie gegen Migrantinnen und Migranten, sondern vor allem gegen die Flüchtlingspolitik des spanischen Zentralstaats und auch der EU», so die ARD-Korrespondentin.

Antonio Morales, Regierungschef von Gran Canaria, fand klare Worte: «Spanien wollte uns immer in ein Gefängnis verwandeln. Jetzt sind wir eines – aber ohne Mittel und ohne Überwachung.» Die scharfe Rhetorik zeigt: Die Wut und Frustration sind gross.

Gestrandet auf den Kanaren

Teuthorn-Morn hat mit Sozialarbeitern, Politikern und einem Richter auf den Kanaren gesprochen. «Sie alle sind sehr besorgt über die zunehmende Fremdenfeindlichkeit auf den Inseln. Sie machen dafür aber vor allem die Regierung in Madrid verantwortlich.»

Empörend sei aber auch, schliesst die Journalistin, wie die Migranten ohne jede Perspektive auf den Kanarischen Inseln gesammelt würden. Und: «Auf dem Atlantik spielen sich menschliche Dramen ab. Ich kann nicht verstehen, dass Europa hier immer noch wegschaut.»