Noch immer liegt der russische Oppositionspolitiker Alexej Nawalny auf der Intensivstation eines Krankenhauses in der sibirischen Grossstadt Omsk. Eine Ausweisung zur Behandlung in Deutschland haben die russischen Ärzte bisher nicht bewilligt.

Die Ärzte im Spital in Omsk diagnostizierten beim Putin-Kritiker eine Stoffwechselstörung. Sein engstes Team sieht das anders. Nawalnys Sprecherin Kira Jarmysch ist überzeugt, dass der Oppositionelle vergiftet wurde. Heute gab Nawalnys Team unter Berufung auf einen Polizeibeamten bekannt, dass sie in Nawalnys Organismus einen «tödlichen Stoff» gefunden hätten.

Litwinenko, Skripal und weitere Akteure

Ob Vergiftung oder nicht, der Fall Nawalny weckt in Russland einige Erinnerungen. Denn auf den Anti-Korruptions-Kämpfer hatte es in der Vergangenheit schon Anschläge gegeben. So musste Nawalny vor einem Jahr während seiner Haftstrafe in einem Krankenhaus angeblich wegen eines «Allergieschocks» behandelt werden.

Alexej Nawalny trotzt Anschlägen, Verhaftungen, Gerichtsprozessen Bild 1 / 7 Legende: Der bereits bekannte Blogger Alexej Nawalny erlangt nationale Bekanntheit als er nach den russischen Parlamentswahlen von 2011 an Protesten, wie hier in Moskau, teilnimmt. An Kundgebungen kämpft Nawalny gegen die Regierung von Wladimir Putin. Reuters Bild 2 / 7 Legende: Alexej Nawalny mit seiner Ehefrau während Protesten in Moskau im Jahr 2013. Nawalny gehört zu den 20'000 Protestierenden. Die Massenversammlung findet ein Jahr nach Beginn der dritten Amtszeit von Präsident Putin statt. Keystone Bild 3 / 7 Legende: Polizeibeamte verhaften Nawalny am 10. Juli 2013. Nawalny wurde kurz von der Polizei festgenommen, nachdem er vor dem Hauptquartier der Moskauer Wahlkommission mit einer Menge von Anhängern gesprochen hatte. Nawalny reichte Unterlagen ein, um sich als Kandidat für die Bürgermeisterwahl zu registrieren. Keystone Bild 4 / 7 Legende: Alexej Nawalny wird von der Polizei in am 26. März 2017 Moskau festgenommen. Russlands führende Oppositionsfigur Alexej Nawalny und seine Anhänger wollen in ganz Russland Anti-Korruptionsproteste abhalten. Doch die Behörden hatten die Erlaubnis verweigert, und die Polizei warnte vor Konsequenzen. Keystone Bild 5 / 7 Legende: Am 27. April 2017 wird Nawalny von unbekannten Angreifern mit einem grünem Antiseptikum übergossen. Sein rechtes Auge wird ernsthaft geschädigt. Die Ärzte stellen eine chemische Verbrennung der Hornhaut fest. Nawalny macht den Kreml für die Attacke verantwortlich. Keystone Bild 6 / 7 Legende: Nawalny klagte vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gegen die russischen Behörden wegen der wiederholten Festnahmen. Am 15. November 2018 war seine Anhörung in Strassburg. Der EGMR urteilte im Sinne von Nawalny. Die Festnahmen seien politisch motiviert, so das Urteil aus Strassburg. Reuters Bild 7 / 7 Legende: Bei Regional- und Kommunalwahlen in Russland am 8. September 2019 wollte Alexej Nawalny kandidieren. Er durfte sich allerdings nicht zur Wahl aufstellen lassen. Über mehrere Wochen gab es Proteste gegen die Wahlen, weil auch andere bekannte Oppositionelle nicht kandidieren durften Reuters

Und der 44-Jährige ist längst nicht der einzige Kritiker von Kremlchef Wladimir Putin, der in den vergangenen Jahren mit Vergiftungserscheinungen ins Spital eingewiesen werden musste.

Legende: Das Bild, welches Alexander Litwinenko kurz vor seinem Tod im Spital zeigt, ging um die Welt. Getty Images

Das wohl bekannteste Beispiel ist Alexander Litwinenko. Der russische Ex-Spion und Regierungskritiker starb 2006 in London an einer Vergiftung durch Polonium, nachdem er mit ehemaligen KGB-Agenten Tee getrunken hatte. Eine offizielle Abklärung der Todesursache gab es nie. Litwinenko war sich aber sicher, dass die russische Regierung dahinter steckt.

Ebenfalls bekannt ist der Fall des früheren russischen Doppelagent Sergej Skripal und seiner Tochter Julia. Die beiden wurden Anfang 2018 in der englischen Stadt Salisbury Opfer eines Giftanschlages und entrannen nur knapp dem Tod. Zweifelsfrei aufgeklärt wurde auch dieser Anschlag nie. Da das Nervengift Nowitschok jedoch in der Sowjetunion entwickelt wurde, wird eine Beteiligung Russlands nicht ausgeschlossen.

Legende: Pussy-Riot-Aktivist Pjotr Wersilow wurde 2018 wegen Vergiftungserscheinungen in Berlin behandelt. Keystone

Ein weiterer Fall, der Parallelen zu Nawalny aufweist, ist derjenige des Aktivisten Pjotr Wersilow. Das Mitglied der russischen Polit-Punk-Gruppe Pussy Riot war vor zwei Jahren wegen einer Vergiftung aus Moskau zur Behandlung nach Berlin geholt worden. Wersilow verdächtigte 2018 den russischen Geheimdienst, ihn vergiftet zu haben.

Nachdem Alexej Nawalny ins Spital eingewiesen wurde, meldete sich zudem ein russischer Oppositionspolitiker zu Wort, der selber bereits zwei Giftanschläge überlebt hat: Wladimir Kara-Mursa, ehemaliger Berater des 2015 in Moskau erschossenen Oppositionspolitikers Boris Nemzow.

Legende: Der russische Oppositionspolitiker Wladimir Kara-Mursa überlebte zwei Giftanschläge. Reuters

«Giftanschläge sind für Menschen, die gegen politische Gegner Putis vorgehen, zu einem Lieblingswerkzeug geworden», sagte Wladimir Kara-Mursa gestern vor den Medien. Er selber wurde 2015 und 2017 wegen Vergiftungserscheinungen in Moskau ins Spital eingewiesen. Aufgeklärt wurden die Fälle nie zweifelsfrei.

Es bleiben viele Fragen offen

Tragisch ist auch der Fall eines Russen in London. So starb der russische Geschäftsmann und Informant Alexander Perepilitschni 2012 beim Joggen. Eine spätere Untersuchung förderte Spuren eines Pflanzengifts in seinem Magen zutage, ein britischer Untersuchungsrichter zog diese Erkenntnisse jedoch wieder zurück.

Die russische Regierung hat in der Vergangenheit wiederholt Vorwürfe zurückgewiesen, sie lasse unliebsame Personen mit Gift aus dem Weg schaffen. Doch es gibt neben ungeklärten Vergiftungen auch Fälle von erschossenen russischen Oppositionellen, die nie aufgeklärt wurden.