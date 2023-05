Legende: Reuters

Bereits am ersten Gipfeltag beschlossen die G7-Staaten in Hiroshima, das Sanktionsregime gegen Russland zu verschärfen, Lücken zu schliessen, Umgehungswege zu versperren, den Druck auf Firmen und Staaten, die sich nicht daran halten, zu erhöhen. Zumindest im Prinzip: Was genau und wie genau, muss noch ausdiskutiert werden.

Dennoch gab sich Rishi Sunak, der britische Premierminister, zufrieden: «Die Sanktionen gegen Russland werden künftig wirksamer, der Preis für dessen illegales Tun steigt», sagte er. Und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz erklärte: «Wir werden weiter schauen, dass wir das Sanktionsregime so entwickeln, dass ihre Umgehung nicht möglich ist.»

Frustrierend bleibt indes, dass sich die Mehrheit der Staaten dieser Erde um die Sanktionen foutiert, etliche Länder sie gar hintertreiben. «Umso wichtiger ist es, allen zu erklären und sie davon zu überzeugen, dass Russland Unrecht tut», erklärte EU-Ratspräsident Charles Michel in Hiroshima. Als ob die Länder das nicht eh wüssten.

Und wie ein hilfloses Klagelied tönte es, als Michel beteuerte: «Die EU gibt sich so viel Mühe, Partnerschaften mit Drittwelt- und Schwellenländern aufzubauen. Und niemand richtet mehr Entwicklungsgelder aus als die Union und ihre Mitglieder.»