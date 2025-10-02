Worum geht es? Die israelische Marine hat im Mittelmeer mehrere Schiffe einer privaten Flotte mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen aufgehalten. Einige Schiffe seien sicher gestoppt und ihre Passagiere in einen israelischen Hafen gebracht worden, teilte das israelische Aussenministerium auf X mit.

21 Schiffe der Gaza-Flotilla gestoppt Box aufklappen Box zuklappen Die israelische Marine hat im Mittelmeer nach Angaben der Organisatoren einer privaten Flotte mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen bislang 21 Boote abgefangen. Bei weiteren zehn sei dies anzunehmen, da der Kontakt zu ihnen abgebrochen sei. Unter den Festgenommenen war auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg. Nach einem von der Trägerorganisation der «Global Sumud Flotilla» betriebenen Schiffsortungsdienst im Internet setzten am Morgen jedoch noch elf der Motor- und Segelboote ihre Fahrt Richtung Gazastreifen fort. Zwei Boote liefen Richtung Zypern. Ein Segelboot befand sich demnach nur noch etwa 15 Kilometer vor der Küste des Kriegsgebiets, machte jedoch keine Fahrt mehr.

Was ist das Ziel der Schiffe? Nach eigener Darstellung wollen die Teilnehmer der Flotilla Hilfslieferungen für die Bevölkerung des von Israel und Ägypten seit Jahren abgeriegelten Gazastreifens an Land bringen. Ausserdem wollen sie gegen Israels militärisches Vorgehen im Küstenstreifen protestieren.

Wieso tangiert die Flotilla die italienische Innenpolitik? Es sind auch italienische Politiker aus dem Mitte-links-Lager auf der Flotilla. «Die Schiffe sind in einer humanitären Aktion unterwegs», sagt Politologe und Italien-Experte Roman Maruhn. «Nach den zwei mutmasslichen Drohnenangriffen auf Schiffe der Flotilla geht es darum, dass diese Schiffe und mit ihnen die italienischen Staatsbürger nicht schutzlos sind.»

Wie reagierte die italienische Öffentlichkeit? Es kam zu Protesten. Vor dem Hauptbahnhof in Rom kamen am Abend zahlreiche Demonstranten zusammen. Die Zeitung «La Repubblica» berichtete, ein Zug von Demonstranten habe sich in Richtung des Amtssitzes von Ministerpräsidentin Giorgia Meloni bewegt. Sie werfen ihrer rechten Regierung vor, sich nicht solidarisch mit den Aktivisten der Gaza-Flottille zu zeigen. In Neapel blockierten mehrere Demonstranten die Geleise des Hauptbahnhofs, wie die Nachrichtenagentur Ansa meldete. Auch in den norditalienischen Städten Mailand und Turin kam es den Berichten zufolge zu Protestaktionen.

Was ist in Italien noch angekündigt? Unterdessen kündigte Italiens grösster Gewerkschaftsverband CGIL für diesen Freitag einen landesweiten Streik an. Die als Generalstreik deklarierte Arbeitsniederlegung sei eine Reaktion auf den Stopp der Gaza-Flottille, schrieb CGIL auf der Plattform X. Die Meloni-Regierung lasse «italienische Arbeiter in offenen internationalen Gewässern im Stich», hiess es.

Legende: Israelische Soldaten auf einem Boot der Sumud Flotilla. Keystone/AP-Global_sumud_flotilla

Was ist die Haltung der italienischen Ministerpräsidentin? Meloni hält die Flotilla für ein gefährliches Projekt. Einerseits lehnen Meloni und ihre Koalition die humanitäre Mission strikt ab – andererseits musste der italienische Verteidigungsminister aber die Marine zur Unterstützung schicken.

Gibt es einen Kompromissvorschlag? Das Angebot der israelischen Streitkräfte, die Ladung der Flotilla über Häfen ausserhalb des Gazastreifens in den abgeriegelten Küstenstreifen zu bringen, lehnten die Aktivisten ab. Israels Aussenministerium warf den Teilnehmern der Flotte daraufhin vor, nur an Provokation interessiert zu sein.

Was sagt die Schweiz? Auch Personen schweizerischer Nationalität sind auf der Flotilla. Das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) postete am Donnerstag auf X, dass es von seiner Botschaft in Tel Aviv darüber informiert worden sei, dass eine Aufbringungsaktion im Gange sei. Das EDA sei bereit, ein Dispositiv zu entsenden, um den konsularischen Schutz der betroffenen Personen zu gewährleisten. In den letzten Wochen habe die Schweiz wiederholt darauf hingewiesen, dass sie aufgrund der hohen Risiken von Reisen in den Gazastreifen abrate. Personen, die sich dennoch für eine Reise entscheiden, tun dies auf eigene Verantwortung, betont das EDA.