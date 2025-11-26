Die 140-jährige Schildkröte Gramma ist im Zoo von San Diego gestorben.

Das Tier kam zwischen 1928 und 1931 mitten in der Weltwirtschaftskrise in den Zoo von San Diego.

Gramma hatte so einiges miterlebt: Vom Ersten Weltkrieg, bis hin zur Mondlandung oder zum Fall der Berliner Mauer. Nun ist sie laut dem Tierpark am 20. November im Alter von 140 Jahren gestorben.

Wegen ihres hohen Alters sei der Knochenzustand der Schildkröte so schlecht geworden, dass die Pfleger sich entschieden hätten, sich von ihr zu verabschieden, heisst es auf der Instagram-Seite des Parks.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 2. Als die Schildkröte Gramma auf Galapagos auf die Welt kam, lag der Bürgerkrieg in den USA gerade einmal 15 Jahre zurück. Bildquelle: Keystone/ San Diego Zoo Wildlife Alliance. 1 / 2 Legende: Als die Schildkröte Gramma auf Galapagos auf die Welt kam, lag der Bürgerkrieg in den USA gerade einmal 15 Jahre zurück. Keystone/ San Diego Zoo Wildlife Alliance

Bild 2 von 2. Aufgrund ihres hohen Alters wurde sie auf Social Media zum Star. Bildquelle: Keystone/ San Diego Zoo Wildlife Alliance. 2 / 2 Legende: Aufgrund ihres hohen Alters wurde sie auf Social Media zum Star. Keystone/ San Diego Zoo Wildlife Alliance Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Die anfangs noch auf Schwarz-Weiss-Fotos abgelichtete «Königin des Zoos» sei am Ende ihres Lebens zu einem dauerpräsenten Social-Media-Star geworden, hiess es weiter.

Die «Geschichtszeugin und geliebte Ikone» sei vermutlich das älteste Lebewesen des Zoos gewesen, teilte die Einrichtung mit.