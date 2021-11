Die EU-Staaten wollen ab Montag wegen der steigenden Migrantenzahlen an östlichen EU-Aussengrenzen weitere Sanktionen gegen Belarus ergreifen.

Konkret sollen Fluggesellschaften und andere Beteiligte an illegalen Schleuser-Aktivitäten sanktioniert werden.

Im nächsten Schritt könnten dann konkrete Strafmassnahmen verhängt werden.

Frankreich, Estland und Irland haben eine Sitzung des UNO-Sicherheitsrats beantragt. Diese soll am Donnerstagnachmittag stattfinden.

Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt warten Tausende Menschen an der belarussisch-polnischen Grenze auch nach Tagen weiter auf Hilfe.

Legende: An der EU-Aussengrenze gehe es derzeit nicht human zu, konstatiert die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel. Reuters

Staatsnahe belarussische Medien veröffentlichten in der Nacht zum Donnerstag unter anderem Videos von Kindern, die sich um einen Laster mit Trinkwasser drängen. Unabhängige Journalisten werden nicht ins Grenzgebiet gelassen. Nach belarussischen Angaben sollen weitere Menschen aus dem Landesinneren zu den provisorischen Zeltlagern gelaufen sein.

EU will die Schraube gegen Lukaschenko anziehen

Die EU-Mitgliedsstaaten bringen derweil ein neues Sanktionsinstrument an den Start. Geplant ist unter anderem, Fluggesellschaften ins Visier zu nehmen, die Migranten aus Afrika oder Asien zur Weiterreise in die EU nach Belarus fliegen. Zudem müssen auch Reiseveranstalter Sanktionen fürchten. Die Hoffnung der EU ist, dass so nicht mehr so viele Menschen aus armen oder konfliktreichen Ländern nach Belarus kommen.

Am Donnerstagnachmittag soll zudem der UNO-Sicherheitsrat zur Lage an der östlichen EU-Aussengrenze tagen. Frankreich, Estland und Irland beantragten die Sitzung des mächtigsten UN-Gremiums für den Nachmittag (Ortszeit) in New York, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Sicherheitsratskreisen erfuhr. Der Rat soll hinter verschlossenen Türen tagen.

Die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel wandte sich zudem direkt an den russischen Präsidenten Wladimir Putin und forderte eine humane Lösung des Flüchtlingsproblems an der Grenze zwischen Polen, Litauen und Lettland sowie Belarus. Man müsse das Problem so lösen, «dass es human zugeht», sagte sie am Mittwochabend. «Das tut es im Augenblick leider nicht», ergänzte sie.

Geleaste Flugzeuge als Problem

Der Führung in Belarus wird vorgeworfen, gezielt Migranten ins Land zu holen, um sie dann zur Weiterreise in die EU an die Grenze zu Polen zu bringen. Die Vermutung ist, dass sich Machthaber Alexander Lukaschenko damit für Sanktionen rächen will, die die EU wegen der Unterdrückung der Zivilgesellschaft und der demokratischen Opposition erlassen hat.

Umstritten war bis zuletzt, inwieweit in der EU ansässige Unternehmen gezwungen werden sollten, mit sofortiger Wirkung sämtliche Geschäftsbeziehungen zu der belarussischen Fluggesellschaft Belavia einzustellen.

Dies würde unter anderem zur Folge haben, dass Flugzeugleasing-Gesellschaften an die Airline ausgeliehene Maschinen zurückfordern müssten. Nach Angaben aus EU-Kreisen hatte Belavia zuletzt deutlich mehr als die Hälfte seiner Flugzeuge nur geleast.