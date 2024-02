Was steht an? Der 58. Super Bowl (LVIII), das Finale der National Football League (NFL), steht an. Im Allegiant Stadium südlich von Las Vegas stehen sich beim grössten Einzelsport-Ereignis der Welt Titelverteidiger Kansas City Chiefs und Herausforderer San Francisco 49ers gegenüber. 65'000 Zuschauer passen in das Stadion, los geht das Spektakel in der Nacht zum Montag um 00.30 Uhr MEZ.

Auf was für ein Sporterlebnis kann man sich einstellen? «Auf ein Spiel, das taktisch enorm viele Facetten bietet. Es ist wie Schach mit extrem viel Körperkontakt», erklärt Adrian Wicky von SRF Sport. Viel Taktik bedeutet aber auch viele Unterbrüche: 60 Minuten Spielzeit im Football werden schnell zu drei Stunden Spieldauer. Football verspreche viel Spannung, auch ein scheinbar grosser Vorsprung könne sofort weg sein. «Zudem wird man nie einen Spieler sehen, der sich am Boden wälzt und eine Verletzung vortäuscht.»

Legende: Die Menschen in Las Vegas sind voller Vorfreude. Keystone/CAROLINE BREHMAN

Wie beliebt ist American Football ausserhalb der USA? Der Sport ziehe immer mehr Leute in seinen Bann, so Wicky. «In dieser Saison fanden zwei Spiele in Frankfurt statt, beide waren restlos ausverkauft.» RTL als NFL-Sender im deutschen Raum habe sehr hohe Marktanteile und Einschaltquoten erzielt, und nächste Saison findet ein NFL-Spiel in Brasilien statt. «American Football ist längst nicht mehr nur ein Spiel für die USA.»





Wieso sind die Ticketpreise dieses Jahr höher? Die Nachfrage nach dem Super Bowl ist seit Jahren konstant hoch. «Was dieses Jahr aber anders ist, ist der Austragungsort Las Vegas», erklärt SRF-Wirtschaftsredaktor Niklaus Rigert. Das Stadion hat nur 65’000 Sitzplätze, was vergleichsweise wenig ist. Der Caesars Superdome etwa, das Football-Stadion von New Orleans, bietet Platz für über 80’000 Zuschauer. «Eigentlich hätte der Super Bowl dieses Jahr dort stattfinden sollen. Weil aber die reguläre Liga um einen Spieltag verlängert wurde, hat sich alles um eine Woche verschoben.» Zudem spiele sicherlich auch die Story um Taylor Swift und ihren Freund Travis Kelce eine Rolle, so Rigert.

Legende: Auch ihretwegen ist der Hype dieses Jahr um den Super Bowl noch etwas grösser: Pop-Superstar Taylor Swift und ihr Freund Travis Kelce, Tight End bei den Kansas City Chiefs. Keystone/Julio Cortez

Wie profitiert die US-Wirtschaft vom Super Bowl? «In Las Vegas etwa sind die Hotelpreise während des Wochenendes extrem hoch, auch die Flughäfen sind voll ausgelastet», erklärt Rigert. Der Grossteil des Publikums reise aber nicht selbst nach Las Vegas, sondern schaue sich das Spiel zu Hause vor dem Fernseher an. Dazu gehörten viele Rituale, vor allem Essen und Trinken. «Die Verkaufszahlen für Bier, Chips, Popcorn sind an diesem Wochenende extrem hoch.»

Wieso sind Werbespots beim Super Bowl die teuersten der Welt? «Auf der einen Seite liegt der Rekordpreis pro Werbesekunde natürlich an der grossen Masse von Menschen, die sich den Super Bowl anschauen», so Rigert. Dazu komme, dass es sich für die Werbung um eine ganz spezielle Situation handle. «Viele Zuschauer schauen die Veranstaltung zu einem grossen Teil wegen und nicht trotz der Werbung. So viel Aufmerksamkeit für Werbespots gibt es heutzutage fast nirgends.» Entsprechend aufwendig seien die Spots produziert.

00:53 Video Mahomes: «Wir schauen immer, worin wir die besten sind» (engl.) Aus Sport-Clip vom 07.02.2024. abspielen. Laufzeit 53 Sekunden.

Wer holt sich den Titel? «Die Buchmacher favorisieren die San Francisco 49ers ganz leicht, weil sie in der Qualifikation deutlich mehr überzeugten», erklärt Wicky. Aber die City Chiefs hätten die Super Bowls 2020 und 2023 gewonnen, wissen also genau, wie Gewinnen funktioniert, und waren in den Playoffs etwas souveräner als die 49ers. «Der Ausgang ist komplett offen.»