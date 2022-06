Inhalt

Grossbritannien - Gericht bremst ersten britischen Abschiebeflug nach Ruanda aus

London sagt nach einer Intervention des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte eine umstrittene Abschiebeaktion von Asylsuchenden nach Ruanda in letzter Minute ab. Die britische Regierung will aber an ihren Plänen festhalten.