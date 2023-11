Inhalt

Grüne Energie - Indiens Probleme mit der Mini-Solaroffensive

In Indien sind in den letzten Jahren rund 4000 Mini-Solaranlagen installiert worden. Sie sollten Strom in entlegene Dörfer bringen, die vom Stromnetz abgeschnitten sind. Wenige Jahre nach dem Start laufen die meisten nicht mehr. Millionen-Investitionen in eine grüne Zukunft sind verschwendet.