Bürgerbefragung in Paris: Mehrheit will autofreie Strassen

Hunderte Pariser Strassen sollen begrünt und für Autos künftig gesperrt werden.

Die Pariserinnen und Pariser haben bei einer Bürgerbefragung mit klarer Mehrheit dafür gestimmt, 500 neue autofreie Strassen zu schaffen.

Jedoch beteiligten sich lediglich vier Prozent der knapp 1.4 Millionen eingetragenen Wählerinnen und Wähler bei der Befragung.

500 neue autofreie Strassen in Paris – das könnte 10'000 Parkplätze weniger bedeuten. Autofahrerinnen und Autofahrer müssten sich in den kommenden Jahren auf Umwege einstellen. Welche Strassen sich zu grünen Fussgängerzonen wandeln, soll lokal geklärt werden. In jedem der 20 Stadtviertel dürften es etwa 25 Strassen sein.

Grüne Verkehrswende

Schon heute sind etwa 220 der über 6000 Pariser Strassen autofrei. Insbesondere in der Nähe von Schulen dürfen mithin keine Autos fahren, darüber hinaus gilt in weiten Teilen der Stadt Tempo 30, und in der Innenstadt gibt es neuerdings eine Zone, in der Durchgangsverkehr verboten ist.

Paris ist seit Jahren um eine grüne Verkehrswende bemüht – dies unter der sozialistischen Bürgermeisterin Anne Hidalgo. So traten die Bewohnerinnen und Bewohner nun zum dritten Mal bezüglich der Verkehrspolitik an die Wahlurne. Im April 2023 liess die Stadt über das Verleihverbot von E-Scootern abstimmen, im Februar 2024 über höhere Parkgebühren für schwere Autos. Beide Male war die Beteiligung sehr gering.

Opposition wirft Propaganda vor

Das Pariser Rathaus hatte das Votum auch zu einer Wahl für oder gegen Lärmbelästigung und Verschmutzung erklärt. Mit der Strassenbegrünung könnte man auch gegen die Folgen des Klimawandels vorgehen, betonte Bürgermeisterin Hidalgo. Die konservative Opposition derweil wirft der Stadtregierung Propaganda, hohe Kosten und eine Kommunikationskampagne vor – die Strassensperrungen könnten Handel und sogar Rettungsdienste einschränken.

Sollte die Opposition bei den Wahlen in Paris 2026 gewinnen, könnte die Umwandlung der Strassen in Fussgängerzonen auf der Kippe stehen. Die 65-jährige Hidalgo selbst will nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten.