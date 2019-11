Legende:

Der Präsident als Tröster der Nation: Nach dem verheerenden Feuer in der Notre-Dame-Kathedrale eilte Macron zum Unglücksort: «Ich bin traurig, dass ich heute Abend sehen muss, wie dieser Teil von uns allen brennt», sprach er im April in die Kameras. Macrons Versprechen: In fünf Jahren soll das «Epizentrum unseres Lebens» wieder aufgebaut sein.

Keystone