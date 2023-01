Israels rechtsextremer Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir hat mit seinem Besuch des Tempelbergs in Jerusalem scharfe Kritik ausgelöst. So stellte etwa Jordanien, das als Verwalter der Al-Aksa-Moschee fungiert, den israelischen Botschafter ein. «Jordanien verurteilt aufs Schärfste die Verletzung ihrer Heiligkeit», so das Aussenministerium. Das Vorgehen verstosse gegen internationales Recht und «gegen den historischen und rechtlichen Status quo in Jerusalem».

Auch die Türkei verurteilte den Besuch. «Wir fordern Israel auf, verantwortungsvoll zu handeln und solche Provokationen zu verhindern, die den Status und die Heiligkeit der heiligen Stätten in Jerusalem verletzen und die Spannungen in der Region verschärfen», erklärte das Aussenministerium in Ankara.

Die USA, der engste Verbündete Israels, warnten ebenfalls davor, am Status Quo zu rütteln. «Die Vereinigten Staaten sind fest entschlossen, den Status quo in Bezug auf die heiligen Stätten in Jerusalem zu bewahren», erklärte der Nationale Sicherheitsrat. «Jede einseitige Aktion, die den Status quo gefährdet, ist inakzeptabel.» Die USA hätten Netanjahu zudem aufgefordert, am Status quo festzuhalten.