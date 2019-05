China kündigt zusätzliche Zölle auf US-Produkte an

China hat Zölle auf US-Produkte im Wert von 60 Milliarden Dollar angekündigt.

Die Zölle sollen am 1. Juni in Kraft treten.

Zuvor hatte US-Präsident Trump gedroht, dass er die bestehenden Sonderzölle auf alle verbleibenden Importe aus China ausweitet.

Die «Anpassung» sei eine «Antwort auf den US-Unilateralismus und Handelsprotektionismus», so die Behörden in Peking. China hoffe, dass die USA im Sinne gegenseitigen Respekts zur bilateralen wirtschaftlichen Zusammenarbeit zurückkehrten.

Trump zufrieden mit der Entwicklung

In der Nacht zum Freitag setzten die USA die Anhebung der Sonderabgaben auf Importe aus China im Wert von 200 Milliarden Dollar in Kraft. Die Zölle stiegen von bisher zehn auf 25 Prozent.

Aus Sicht von US-Präsident Donald Trump läuft im Handelsstreit mit China alles nach Plan. Auf Twitter schrieb Trump, man sei genau dort, wo man sein wolle in Bezug auf China. Die USA würden Zölle in zweistelliger Milliardenhöhe von China einnehmen, hiess es weiter.

Beobachter weisen allerdings darauf hin, dass die Zölle nicht von der chinesischen Regierung oder von Firmen mit Sitz in China bezahlt werden –sondern von Importeuren chinesischer Güter. Das sind in der Regel US-Firmen oder in den USA ansässige Tochterfirmen ausländischer Unternehmen.