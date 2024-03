Angesichts der folgenschweren Versäumnisse wird zunehmend auch Kritik laut, etwa in den sozialen Medien. Dort gibt es in letzter Zeit vermehrt Beiträge von Leuten, die Berichte von Verwandten oder Bekannten an der Front über die fehlenden Mittel veröffentlichen. Das werde auch Präsident Wolodimir Selenski und der politischen Führung schaden, ist Judith Huber überzeugt – wenn auch noch völlig unklar sei, wie sehr. Allerdings: «Alle versuchen, diese Kritik und diese Differenzen nicht zu laut werden zu lassen – denn jede Uneinigkeit spielt ja wieder den Russen in die Hände.»