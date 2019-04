Die Schweiz tut sich seit Jahren schwer mit dem Schutz von Whistleblowern. Jetzt nimmt der Bundesrat einen neuen Anlauf und schlägt folgendes vor: Wer Unregelmässigkeiten im Betrieb feststellt, soll diese zuerst seinem Arbeitgeber melden. Erst wenn das folgenlos bleibt, kann eine externe Behörde eingeschaltet werden und nur in seltenen Ausnahmefällen dürfen sich Whistleblower straflos an die Öffentlichkeit wenden.

Diese Hürden seien viel zu hoch, kritisiert Alex Biscaro von Transparency International: «Der Gang an die Behörde muss zulässig sein, wenn eine interne Meldung von vornherein wirkungslos ist.» Was SVP-Nationalrat und Rechtsprofessor Hansueli Vogt nicht weiter stört. Er sei ohnehin kein grosser Befürworter von Whistleblowerschutz. Wenn schon, müsse das vor allem intern geregelt werden. Angestellte sollten auf keinen Fall ermuntert werden, an die Öffentlichkeit zu gehen, bevor sie intern versucht hätten, Missstände zu beheben.

All das dürfte an der nächsten Sitzung der Rechtskommission des Nationalrates anfangs Mai noch viel zu reden geben. Ob der Whistleblowerschutz wie geplant schon in der Sommersession ins Parlament kommt, ist deshalb höchst ungewiss.