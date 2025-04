Wie kommt es eigentlich, dass Ostern zumeist an unterschiedlichen Wochenenden gefeiert wird, obwohl es doch um das gleiche Glaubenszeugnis geht? Die Antworten haben mit Julius Cäsar zu tun, mit Papst Gregor XIII. und mit einem Konzil vor 1700 Jahren.

Das liegt daran, dass die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen sich bei ihren Feiertagen am Gregorianischen Kalender orientieren, die Orthodoxie sich aber am Julianischen Kalender, den Julius Cäsar 45 v. Chr. im römischen Reich eingeführt hatte. Diese beiden Kalender liegen 13 Tage auseinander, nach julianischer Rechnung beginnt das neue Jahr also erst später im Januar.

Ostern ist – anders als Weihnachten – ein beweglicher Feiertag. Wann die Christenheit ihr wichtigstes Fest begeht, wurde vor 1700 Jahren auf dem Konzil von Nicäa (heutiges Iznik in der Türkei) festgelegt. Danach feierten erst einmal alle Christinnen und Christen gemeinsam – und zwar am Sonntag nach dem ersten Frühlingsvollmond des Jahres.

Dann aber wurde 1582 auf Initiative von Papst Gregor XIII. der Gregorianische Kalender eingeführt, um Fehler bei der Zeitberechnung im Julianischen Kalender zu beheben. Die orthodoxen Kirchen behielten den Julianischen Kalender; bis heute können sich die verschiedenen Strömungen in der Orthodoxie nicht auf die Umstellung auf den Gregorianischen Kalender einigen.

Alle Christen feiern Ostern am ersten Sonntag nach dem ersten Vollmond des Frühlings ihres jeweiligen Kalenders. Da für den Julianischen Kalender der Frühling nicht am 20. oder 21. März, sondern 13 Tage später als im Gregorianischen Kalender beginnt und der orthodoxen Tradition zufolge die Osterwoche nie im März und nie vor dem jüdischen Pessachfest (dieses Jahr ab dem 12. April) gefeiert wird, fällt der Ostersonntag in beiden Kirchen nur selten auf den gleichen Tag. (dpa)