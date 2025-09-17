US-Präsident Donald Trump und seine Frau First Lady Melania werden am Mittwochmittag in Windsor König Charles III. und Königin Camilla treffen.

Am Donnerstag sind politische Gespräche geplant. Trump wird dann mit Premierminister Keir Starmer zusammenkommen.

Überschattet wird der Besuch von der Affäre um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein.

Die Bilder, die Donald Trump nicht sehen will, sind am Vorabend seines Staatsbesuchs in Grossbritannien überlebensgross auf das Schloss Windsor projiziert worden. In der Dunkelheit strahlten Aktivistinnen und Aktivisten Fotos des US-Präsidenten und des verurteilten Sexualstraftäters Epstein auf einen Turm des Schlosses.

Legende: Aktivisten haben vor dem Staatsbesuch im englischen Windsor Trump und Epstein auf das Schloss projiziert. Reuters/Phil Noble

Die Polizei bestätigte vier Festnahmen. Schon vor dem royalen Empfang kam es somit zu einer Sicherheitspanne beim bis ins kleinste Detail durchgeplanten Staatsbesuch. Die Epstein-Affäre holt Trump auch in Grossbritannien ein.

Epstein-Affäre wirft Schatten auf US-Präsident Trump Box aufklappen Box zuklappen Der US-Multimillionär Jeffrey Epstein, der in höchsten Kreisen verkehrte, hatte einen Missbrauchsring betrieben. Er wurde 2019 verhaftet und angeklagt. Offiziellen Angaben zufolge beging der damals 66-Jährige im selben Jahr in seiner Gefängniszelle Suizid. In Teilen der US-Gesellschaft sorgte sein Tod für wilde Spekulationen, weil Epstein beste Kontakte in die amerikanische High Society hatte. Auch US-Präsident Donald Trump verbrachte Zeit mit Epstein, wie mehrere Videos und Fotos belegen. Eine Verwicklung des US-Präsidenten in die Verbrechen Epsteins bestreiten Trump und die US-Regierung jedoch vehement.

Donald Trump und First Lady Melania werden am Mittwochmittag von König Charles und Königin Camilla erwartet. Nach einem vollen Tag mit royalem Programm auf dem Schlossgelände folgt am Abend das grosse Staatsbankett. Bei der Ankunft am Dienstagabend sagte Trump Reportern, er «liebe» das Vereinigte Königreich.

Die gesamte pompöse Prozedur findet hinter den verschlossenen Eisentoren des Schlosses statt – auf die Strassen Windsors wagt sich die Staatsbesuchsgesellschaft nicht. Auch die Kutschprozession ist nur für das Schlossgelände geplant. So werden mögliche Demonstranten ferngehalten.

Tausende an Demonstration

Die «Stop Trump Coalition» hat Proteste in London angekündigt. Während Trumps erstem Staatsbesuch waren Tausende Menschen zu Demonstrationen auf die Strasse gegangen. Kommt auch dieses Mal wieder ein riesiger Ballon, der Trump als Baby in Windeln stilisiert, zum Einsatz? Auf den Bannern der Demo dürfte auch Epstein wieder eine Rolle spielen.

Anfang Bildergalerie Bildergalerie überspringen Bild 1 von 8. US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump sind am Dienstag am Flughafen Stansted in der Nähe von London gelandet. (16.09.2025). Bildquelle: Keystone/ Evan Vucci. 1 / 8 Legende: US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump sind am Dienstag am Flughafen Stansted in der Nähe von London gelandet. (16.09.2025) Keystone/ Evan Vucci

Bild 2 von 8. Die beiden werden heute Mittag von König Charles und Königin Camilla erwartet. (16.09.2025). Bildquelle: Keystone/ Alastair Grant. 2 / 8 Legende: Die beiden werden heute Mittag von König Charles und Königin Camilla erwartet. (16.09.2025) Keystone/ Alastair Grant

Bild 3 von 8. Trumps Besuch kommt in Grossbritannien nicht nur gut an. Aktivisten haben Bilder mit ihm und Jeffrey Epstein auf das Schloss Windsor projiziert. (16.09.2025). Bildquelle: Reuters/ Phil Noble. 3 / 8 Legende: Trumps Besuch kommt in Grossbritannien nicht nur gut an. Aktivisten haben Bilder mit ihm und Jeffrey Epstein auf das Schloss Windsor projiziert. (16.09.2025) Reuters/ Phil Noble

Bild 4 von 8. Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein hatte Kontakte zur amerikanischen High Society, darunter auch zu Trump. (16.09.2025). Bildquelle: Reuters/ Phil Noble. 4 / 8 Legende: Der verurteilte Sexualstraftäter Epstein hatte Kontakte zur amerikanischen High Society, darunter auch zu Trump. (16.09.2025) Reuters/ Phil Noble

Bild 5 von 8. Vor Trumps Ankunft haben zahlreiche Menschen vor dem Schloss gegen den US-Präsidenten demonstriert. (16.09.2025). Bildquelle: Keystone/ Kin Cheung. 5 / 8 Legende: Vor Trumps Ankunft haben zahlreiche Menschen vor dem Schloss gegen den US-Präsidenten demonstriert. (16.09.2025) Keystone/ Kin Cheung

Bild 6 von 8. Mit Plakaten haben die Demonstrierenden ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. (16.09.2025). Bildquelle: Keystone/ Kin Cheung. 6 / 8 Legende: Mit Plakaten haben die Demonstrierenden ihren Unmut zum Ausdruck gebracht. (16.09.2025) Keystone/ Kin Cheung

Bild 7 von 8. Ein Bild, das Donald Trump nicht sehen will: der US-Präsident zusammen mit Jeffrey Epstein. (16.09.2025). Bildquelle: Keystone/ Kin Cheung. 7 / 8 Legende: Ein Bild, das Donald Trump nicht sehen will: der US-Präsident zusammen mit Jeffrey Epstein. (16.09.2025) Keystone/ Kin Cheung

Bild 8 von 8. Neben Windsor werden heute auch in London Demonstrationen erwartet. (16.09.2025). Bildquelle: Keystone/ Kin Cheung. 8 / 8 Legende: Neben Windsor werden heute auch in London Demonstrationen erwartet. (16.09.2025) Keystone/ Kin Cheung Ende der Bildergalerie Zurück zum Anfang der Bildergalerie.

Nach dem Tag der Proteste in London und Ehrungen in Windsor trifft sich Trump am Donnerstag unter anderem mit Premierminister Keir Starmer. Die britische Regierung verkündete vorab einen «Technologie-Wohlstands-Pakt» mit Washington mit milliardenschweren US-Investitionen in den Bereichen Künstliche Intelligenz, Quantentechnologie und Nuklearenergie.

Für die Sicherheitskräfte sind die Tage in Windsor eine enorme Herausforderung. Tausende Beamte werden im Einsatz sein, das Schloss wird zu diesem Zweck zu einer Festung. Der Nachrichtenagentur PA teilte die Polizei mit, dass die Beamten bereit seien, auf einen möglichen Vorfall mit «sehr hoher Bedrohungsstufe» in Windsor zu reagieren. Die Stadt werde aus der Luft, auf den Strassen und entlang der Themse abgesichert. Der Zwischenfall mit den Aktivisten wirft ein schlechtes Licht auf die Vorbereitung.

