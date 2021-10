Legende: Immobilien-Konzerne in China geraten immer mehr in Zahlungsschwierigkeiten. Keystone

Im Zuge der Liquiditätsengpässe im Immobiliensektor sind in der Volksrepublik China bereits weitere Immobilienfirmen in Zahlungsschwierigkeiten geraten. Zuletzt bemühten sich die kleineren Bauträger Modern Land und Sinic Holdings darum, Fristen für Zinszahlungen verschieben zu können. Auch der Rivale Fantasia Holdings liess bereits eine Frist für Zinszahlungen verstreichen.



Die Schuldenprobleme von Evergrande haben in den vergangenen Monaten weltweit Schockwellen an den Aktienmärkten ausgelöst. Die Aktien des zweitgrössten Wohnungsbaukonzerns in China waren vor einer Woche an der Börse in Hongkong vom Handel ausgesetzt worden. Berichten zufolge plant der Konzern einen milliardenschweren Beteiligungsverkauf.