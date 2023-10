«Die Mühlen in Bern mahlen langsam», sagt Martina Munz. Dasselbe gilt für einen zweiten Vorstoss, mit dem sie der ausländischen Hundemafia das Handwerk legen wollte: Im Frühling 2021 verlangte die Parlamentarierin, dass das Mindestalter von Importwelpen wie in der EU auf 15 Wochen erhöht wird. Die Schweiz macht sich mitschuldig, wenn importierte Welpen erkranken, weil das Importalter von acht Wochen zu jung ist. Der Immunschutz der Welpen ist noch schlecht, die Gefahr einer Erkrankung auf dem Transport mit mehreren Tieren gross. Mindestens zwei Elitdog-Welpen sind nach der Ankunft in die Schweiz gestorben.