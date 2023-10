Elitdog mit Sitz in der Slowakei bietet mehrere Dutzend Hunderassen an, mit Lieferung bis zur Haustür für durchschnittlich 1300 Euro. Der Hundehandel ist vermutlich ein Millionengeschäft.

Das Unternehmen exportierte Welpen vor allem in die Schweiz und nach Österreich – die Firma nützte die schwachen Gesetze der beiden Länder aus. Unterdessen aber hat Österreich das Gesetz verschärft, nur die Schweiz lässt den Import von zu jungen und anfälligen Welpen immer noch zu. Die Welpen stammen zum Teil aus schlechten Zuchten und werden in Gruppen transportiert: Weil ihr Immunschutz noch schlecht ist, erkranken einige an Parvovirose, eine lebensgefährliche Virenkrankheit. Unbehandelt sterben die Welpen. Im Tierspital kostet die Behandlung rund 3000 Franken – also rund doppelt so viel als der angeblich günstig importierte Hund.

Der SRF DOK «Auf der Spur der Hundedealer» deckte im Oktober 2021 die Missstände der Firma Elitdog auf: Gefälschte Tierpässe, nicht gemachte Impfungen, lebensgefährlich erkrankte Hunde.