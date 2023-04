Zur Situation für ausländische Journalisten in Russland sagt Calum MacKenzie: «Seit Beginn des Grossangriffs auf die Ukraine Ende Februar 2022 hat Russland die Schraube für ausländische Journalistinnen und Journalisten angezogen. Man akkreditiert kaum mehr jemanden, die oder der nicht schon vor dem Krieg in Russland war. Doch im Vergleich zu russischen wurden westliche Medienschaffende bislang noch einigermassen verschont. So scheint das Verbot von sogenannten ‹Falschnachrichten› zum Ukrainekrieg nur auf russisch publizierende Medien angewendet zu werden. Doch der Fall Gershkovich zeigt jetzt: Auch die westlichen Medienschaffenden sind keineswegs sicher vor Willkür und heftigsten Spionagevorwürfen der russischen Behörden, wenn diese denn ein Exempel statuieren wollen.»