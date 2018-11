In Ungnade gefallen

US-Justizminister Jeff Sessions verlässt seinen Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump.

US-Justizminister Jeff Sessions wird abgelöst. Das teilt Präsident Trump per Twitter mit.

Die Amtsgeschäfte werden zunächst von Sessions Stabschef Matthew G. Whitaker übernommen.

Ein Nachfolger als Justizminister wird laut Trump zu einem späteren Zeitpunkt nominiert.

Nur einen Tag nach den Kongresswahlen in den USA muss US-Justizminister Jeff Sessions seinen Posten in der Regierung von Präsident Donald Trump räumen. Er danke Sessions für seine Dienste und wünsche ihm alles Gute, schrieb Trump am Mittwochnachmittag (Ortszeit) auf Twitter.

In einem Brief erklärte Sessions, er reiche seinen Rücktritt auf Bitten des Präsidenten ein. Nach Darstellung Trumps soll Sessions Stabschef Matthew G. Whitaker den Posten des Justizministers nun vorübergehend ausüben, bis er einen Nachfolger benennen werde.

Rücktritte und Entlassungen unter Trump Bild 1 / 24 Legende: Sally Yates, 30. Januar 2017 Trump feuert die amtierende Justizministerin und Chefanklägerin, offiziell vor allem wegen ihres Widerstands gegen seine Einwanderungspolitik. Keystone Bild 2 / 24 Legende: Michael Flynn, 13. Februar 2017 Nach nur 23 Tagen im Amt tritt Trumps nationaler Sicherheitsberater zurück. Er ist in die Russland-Affäre über eine etwaige Wahlbeeinflussung verstrickt. Keystone Bild 3 / 24 Legende: James Comey, 9. Mai 2017 Trump feuert den FBI-Chef, eine folgenreiche Sensation. Die Russland-Affäre nimmt immer weiter Fahrt auf. Keystone Bild 4 / 24 Legende: Mike Dubke, 30. Mai 2017 Nach nur drei Monaten im Amt wirft der Kommunikationsdirektor des Weissen Hauses (hinten rechts) hin. Keystone Bild 5 / 24 Legende: Walter Shaub, 6. Juli 2017 Der Direktor des unabhängigen Büros für Regierungsethik gibt auf. Keystone Bild 6 / 24 Legende: Sean Spicer, 21. Juli 2017 Als sein Präsident ihm Anthony Scaramucci als Kommunikationsdirektor vorsetzen will, mag Trumps Sprecher nicht mehr und geht. Keystone Bild 7 / 24 Legende: Michael Short, 25. Juli 2017 Auch der stellvertretende Pressesprecher tritt zurück. Twitter Michael Short Bild 8 / 24 Legende: Reince Priebus, 28. Juli 2017 Trumps Stabschef verlässt seinen Posten. Er sagt, freiwillig. Andere sagen, Trump habe ihn gefeuert. Keystone Bild 9 / 24 Legende: Anthony Scaramucci, 31. Juli 2017 Mit nur zehn Tagen im Amt als Kommunikationsdirektor hält er den Negativrekord im Weissen Haus. Der ehemalige Hedge-Fonds-Manager, genannt «The Mooch», sorgte im Juli für einen Skandal mit vulgären Äusserungen über Mitglieder aus Trumps Stab. Den später entlassenen Stabschef Preibus bezeichnete er als «verdammten paranoiden Schizophrenen». Keystone Bild 10 / 24 Legende: Steve Bannon, 18. August 2017 Einst war er Chefstratege Trumps und Herausgeber des ultrarechten Nachrichtenportals «Breitbart». Im August 2017 verlor er seinen Posten im Weissen Haus. Dann äusserte sich Bannon laut dem Buch «Fire and Fury» abfällig über Trump und dessen Familie. Trump: «Als er gefeuert wurde, hat er nicht nur seinen Job verloren, sondern auch seinen Verstand.» Keystone Bild 11 / 24 Legende: Tom Price, 30. September 2017 Der Gesundheitsminister machte Dienstreisen im Privatjet auf Kosten der Steuerzahler. Die Gesamtkosten der Flüge sollen sich auf 400'000 US Dollar belaufen haben. Der «Obamacare»-Gegner trat am 30. September 2017 zurück, nachdem ihn auch Trump öffentlich kritisiert hatte. «Ich bin enttäuscht von ihm», so Trump. Keystone Bild 12 / 24 Legende: Janet Yellen, 2. November 2017 Sie muss ihren Posten als Chefin der US-Notenbank abgeben. Es ist das erste Mal in fast 40 Jahren, dass ein neuer Präsident das Mandat des amtierenden Fed-Chefs nicht verlängert. Yellen tritt Ende Januar 2018 ab. Keystone Bild 13 / 24 Legende: Dina Powell, 8. Dezember 2017 Die Vize-Sicherheitsberaterin kündigt ihren Rückzug an. Die Ex-Investmentbankerin sagt, sie gehe in gutem Einvernehmen. Keystone Bild 14 / 24 Legende: Hope Hicks, 28. Februar 2018 Die Kommunikationschefin und enge Trump-Vertraute teilt mit, sie werde das Weisse Haus verlassen. Keystone Bild 15 / 24 Legende: Gary Cohn, 6. März 2018 Trumps Wirtschaftsberater kündigt seinen Rückzug an. Er war gegen die von Trump angedrohten Strafzölle. Keystone Bild 16 / 24 Legende: John McEntee, 12. März 2018 Auch McEntee musste seinen Rucksack packen. Der persönliche Assistent Trumps wird fristlos entlassen. Keystone Bild 17 / 24 Legende: Rex Tillerson, 13. März 2018 Trump verkündet auf Twitter, dass der Aussenminister seinen Posten räumen muss. Spekulationen gab es schon länger. Keystone Bild 18 / 24 Legende: Andrew McCabe, 16. März 2018 Zwei Tage vor seiner Pensionierung wird der ehemalige FBI-Vizechef gefeuert. Keystone Bild 19 / 24 Legende: Herbert Raymond McMaster, 23. März 2018 Auch der nationale Sicherheitsberater muss seine Koffer packen. Reuters Bild 20 / 24 Legende: David Shulkin 28. März 2018 Der Vorsteher des Veteranenministeriums David Shulkin muss gehen. Shulkin ist wegen seines gar nonchalanten Spesenverständnis in Ungnade gefallen. Er soll seine Frau auf Kosten des Steuerzahlers auf eine Reise nach Europa mit- und unerlaubterweise Tickets für das Tennisturnier in Wimbledon angenommen zu haben. Keystone Bild 21 / 24 Legende: Scott Pruitt, 5. Juli 2018 Der Chef der Umweltschutzbehörde EPA räumt nach einer Serie von Skandalen sein Amt. Keystone Bild 22 / 24 Legende: Donald F. McGahn, 29. August 2018 Trump trennt sich von seinem Rechtsberater Don McGahn. Keystone Bild 23 / 24 Legende: Nikki Haley, 9. Oktober 2018 Die US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen in New York gibt freiwillig ihren einflussreichen Posten zum Jahresende auf. Keystone Bild 24 / 24 Legende: Jeff Sessions, 7. November 2018 Der Justizminister reicht einen Tag nach der Zwischenwahl auf Bitten von Trump seinen Rücktritt ein. Keystone

In Ungnade gefallen

Sessions ist schon vor längerer Zeit bei Trump in Ungnade gefallen. Trump hatte ihn in den vergangenen Monaten immer wieder kritisiert. Hintergrund ist, dass dieser sich wegen Befangenheit aus den Russland-Ermittlungen rausgehalten hatte.

Als oberster Chefankläger hatte Sessions die Aufsicht über das FBI und wäre damit eigentlich auch für die Untersuchung von Sonderermittler Robert Mueller zuständig gewesen, der prüft, ob es bei den mutmasslich russischen Einflussversuchen auf die Wahl 2016 geheime Absprachen zwischen Moskau und Trumps Wahlkampflager gab.

Sessions hatte sich während des Wahlkampfes mit dem damaligen russischen Botschafter in Washington, Sergej Kisljak, getroffen. In einer Anhörung vor dem Senat verneinte er dies aber, obwohl er unter Eid stand.

Deswegen hält er sich aus den Russland-Ermittlungen heraus – was Trump massiv missfällt. Der Präsident hatte den Justizminister sogar auf Twitter dazu gedrängt, die Untersuchung zu beenden.

Kritik von der Opposition

Bei der Opposition stiess die Entlassung von Sessions auf Kritik. Chuck Schumer, Fraktionschef der Demokraten im Senat, sagte, Trump würde eine Verfassungskrise auslösen, wenn er Einfluss auf die Ermittlungen nähme. Er forderte Whitaker auf, sich ebenfalls aus der Aufsicht über die Ermittlungen zurückzuziehen. Der Zeitpunkt für die Entlassung Sessions sei «sehr suspekt».