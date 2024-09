In der halbautonomen Stadt Hongkong gibt es seit Beginn des Schuljahres ebenfalls neue Inhalte in der Schule. Im sogenannten Fach Bürgerkunde wird die Gedankenlehre des chinesischen Machthabers Xi Jingping vermittelt. Es geht um eine sogenannte patriotische Erziehung. «Die Schülerinnen und Schüler lernen, wie das politische System in China funktioniert, sie lernen seine Lebensgeschichte kennen, worauf seine Ideologie fusst, wie seine Aussenpolitik ist und was er in seinen Reden sagt», erläutert der freie Journalist Fabian Kretschmer, der in Peking lebt. «Im Fach Bürgerkunde geht es stark um die Ideologie von Xi Jingping und um Marxismus.»