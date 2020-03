Kehrseite des «reisefreudigen» Deutschland: Deutschland könnte eines der Länder mit der höchsten Zahl Coronavirus-Infektionen werden, «weil die Bevölkerung sehr reisefreudig ist», sagte der Virologe Christian Drosten von der Berliner Charité im ZDF. Die Frage sei, wie schnell es gehe, bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus Erfahrung machen werde. Wenn das in mehreren Wochen – statt in den kommenden zwei Jahren – geschehe, wäre es das schlimmste Szenario. Trotz der bestätigten 79 Infektionsfälle sieht das Robert-Koch-Institut derzeit in Deutschland kein breites Krankheitsgeschehen.

Situation in Westeuropa: In Italien ist die Zahl der Coronavirus-Fälle auf fast 1700 gestiegen, rund 560 mehr in den vergangenen 24 Stunden. Laut den Behörden sind 34 Personen an der Lungenkrankheit gestorben. In den norditalienischen Regionen Emilia-Romagna, Lombardei und Venetien bleiben Schulen und Universitäten weiterhin geschlossen.

Frankreich verzeichnet ebenfalls einen Anstieg der bestätigten Fälle auf 130. Bislang sind zwei Personen gestorben.

In Irland und Luxemburg ist je ein erster Fall bestätigt worden. Die Ansteckung stehe in Zusammenhang mit einer Reise nach Norditalien, teilten die Gesundheitsministerien mit.

In Grossbritannien ist die Zahl der bekannten Infektionen auf 23 gestiegen.

USA verschärfen Reisebeschränkungen: Im US-Bundesstaat Washington ist am Samstag die erste Person an der Infektion gestorben. Die USA verschärfen nun Reisebeschränkungen. Reisende aus China, Südkorea und neu aus dem Iran fallen unter die neuen Vorschriften. Die Regierung sei auf alle Szenarien vorbereitet, sagte US-Präsident Donald Trump an einer Medienkonferenz nach dem ersten Todesfall in den USA. Wegen der Ausbreitung der Lungenkrankheit denken die USA zudem über Einreisebeschränkungen an der Grenze zu Mexiko nach. In den USA gibt es 71 bestätigte Fälle. Bei den meisten handelt es sich um frühere Passagiere des Kreuzfahrtschiffes «Diamond Princess».

Einreisebeschränkungen in Australien: Ausländer auf direktem Weg aus dem Iran dürfen in Australien nicht mehr einreisen. Ab Sonntag müssten sie sich vor der Einreise 14 Tage in einem anderen Land aufgehalten haben, sagte Gesundheitsminister Greg Hunt. Personen mit einem ständigen Wohnsitz in Australien sollten nach ihrer Heimkehr aus dem Iran zu Hause zwei Wochen in Quarantäne bleiben. In Australien gibt es 25 Fälle des Coronavirus, eine Person ist gestorben, 11 haben sich wieder erholt. Auch Neuseeland meldet einen ersten bestätigten Fall.

Todesopfer im Iran: Die Zahl der wegen der Infektion gestorbenen Menschen ist im Iran auf 43 gestiegen, teilten die Gesundheitsbehörden mit. 593 Personen seien inzwischen infiziert, das seien 205 neue Fälle innerhalb eines Tages.

Starker Anstieg in Südkorea: Das Land befinde sich an einem kritischen Punkt im Kampf gegen das Coronavirus, sagt der stellvertretende Gesundheitsminister Kim Kang Lip. Die Bürger wurden aufgerufen, am Wochenende zu Hause zu bleiben. Öffentliche Veranstaltungen und der Kontakt zu anderen Menschen solle vermieden werden. Südkorea meldet einen starken Anstieg neuer Infektionsfälle auf 3526.

Wieder Neuinfektionen in China: Am Freitag gab es in China 427 neue Fälle, obwohl am Donnerstag der Anstieg mit 327 auf dem niedrigsten Stand seit gut einem Monat gefallen war. In China sind 79’826 Fälle bestätigt. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 2835.