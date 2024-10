Der Verdacht auf das Marburg-Virus bei zwei Deutschen in Hamburg hat sich nicht bestätigt. Die beiden ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gebrachten Menschen seien negativ auf das Virus getestet worden, teilte die Sozialbehörde mit. Eine der beiden Personen hatte kurz zuvor in Ruanda in einem Spital gearbeitet, in dem auch mit dem Virus infizierte Menschen behandelt wurden. Der Medizinstudent wird laut den Behörden bis zum Ende der Inkubationszeit von bis zu 21 Tagen weiter beobachtet und verbringt die Zeit in Isolation. Auch die Begleitperson des Mannes wird über das Wochenende im Spital beobachtet.

Die beiden waren in der Nacht auf Mittwoch laut Behördenangaben mit einem Flugzeug von Ruanda nach Frankfurt geflogen und von dort mit einem Zug nach Hamburg gefahren. Während der Reise nahm der Student Kontakt mit Ärzten auf, weil er Sorge hatte, sich in Ruanda mit einer tropischen Krankheit infiziert zu haben. Die Feuerwehr habe die beiden nach ihrer Ankunft in Hamburg mit einem Infektionsschutztransport zur Untersuchung und Isolierung ins Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf gebracht, teilte die Sozialbehörde mit. (sda/dpa)