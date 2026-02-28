 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg 105 Ziele im Iran getroffen +++ Swiss-Flug auf Weg nach Zürich

  • Weiteres iranisches Kriegsschiff nahe Sri Lanka
  • Entscheidung über Finalissima in Doha folgt nächste Woche
  • Italien, Spanien, Frankreich und Niederlande unterstützen Zypern
  • Kurdenregion im Irak will keine militärische Eskalation
  • Aserbaidschan: Iranische Drohnen treffen Flughafen
  • Roter Halbmond: Mehr als 100 zivile Ziele im Iran beschädigt
  • Italien plant Hilfe in der Luftverteidigung für Golfstaaten
  • Israels Regierung ordnet schnellere Rüstungsproduktion an
  • Erste Evakuierungsflüge in Frankfurt und Tel Aviv gelandet
  • Qatar Airways kündigt Hilfsflüge für gestrandete Passagiere an

Tagesschau, 4.3.2026, 19:30 Uhr

