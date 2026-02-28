 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg 4000 Schweizer Reisende blockiert +++ US-Kampfjets abgeschossen

  • Spanien verbietet Nutzung seiner Militärbasen für Iran-Angriffe
  • Israel meldet Tötung von Hisbollah-Geheimdienstchef
  • IAEA sieht keine Hinweise auf iranisches Atomwaffenprogramm
  • Lufthansa-Piloten setzen Streiks wegen Iran-Krieg aus
  • Vierter US-Soldat bei Einsatz im Iran-Krieg getötet
  • Athen entsendet Fregatten und Kampfbomber nach Zypern
  • Dörfer und ziviler Flughafen auf Zypern evakuiert
  • WHO prüft Angriffe auf Spitäler im Iran
  • Krieg im Nahen Osten blockiert 4000 Reisende aus der Schweiz
  • Nach Luftalarm auf Stützpunkt auf Zypern zwei Drohnen abgefangen

Tagesschau kompakt, 02.03.2026, 12:45 Uhr

