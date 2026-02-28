- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen die iranischen Gegenschläge nicht hinnehmen und drohen mit Gegenreaktion.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Spanien verbietet Nutzung seiner Militärbasen für Iran-Angriffe
- Israel meldet Tötung von Hisbollah-Geheimdienstchef
- IAEA sieht keine Hinweise auf iranisches Atomwaffenprogramm
- Lufthansa-Piloten setzen Streiks wegen Iran-Krieg aus
- Vierter US-Soldat bei Einsatz im Iran-Krieg getötet
- Athen entsendet Fregatten und Kampfbomber nach Zypern
- Dörfer und ziviler Flughafen auf Zypern evakuiert
- WHO prüft Angriffe auf Spitäler im Iran
- Krieg im Nahen Osten blockiert 4000 Reisende aus der Schweiz
- Nach Luftalarm auf Stützpunkt auf Zypern zwei Drohnen abgefangen