Iran-Krieg Hegseth: Ziel ist nicht Machtwechsel +++ Vierter US-Soldat tot

  • Verband appelliert wegen Iran-Krieg an Schweizer Arbeitgeber
  • Trump «sehr enttäuscht» von britischem Premier Starmer
  • Deutsche Regierung will Kranke und Kinder aus Nahost zurückholen
  • Israelisches Militär: bislang 600 Stellungen im Iran angegriffen
  • Hegseth: kein endloser Krieg
  • Tschechien holt Bürger mit Militärflugzeugen aus Nahost
  • Lufthansa meidet Nahen Osten wegen Iran-Krieg
  • Spanien verbietet Nutzung seiner Militärbasen für Iran-Angriffe
  • Israel meldet Tötung von Hisbollah-Geheimdienstchef
  • IAEA sieht keine Hinweise auf iranisches Atomwaffenprogramm

Tagesschau kompakt, 02.03.2026, 12:45 Uhr

