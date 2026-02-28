- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Die Hisbollah-Miliz reagiert auf die Tötung mit Angriffen auf Israel.
- Deutschland, Frankreich und Grossbritannien wollen die iranischen Gegenschläge nicht hinnehmen und drohen mit Gegenreaktion.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Verband appelliert wegen Iran-Krieg an Schweizer Arbeitgeber
- Trump «sehr enttäuscht» von britischem Premier Starmer
- Deutsche Regierung will Kranke und Kinder aus Nahost zurückholen
- Israelisches Militär: bislang 600 Stellungen im Iran angegriffen
- Hegseth: kein endloser Krieg
- Tschechien holt Bürger mit Militärflugzeugen aus Nahost
- Lufthansa meidet Nahen Osten wegen Iran-Krieg
- Spanien verbietet Nutzung seiner Militärbasen für Iran-Angriffe
- Israel meldet Tötung von Hisbollah-Geheimdienstchef
- IAEA sieht keine Hinweise auf iranisches Atomwaffenprogramm