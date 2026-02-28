 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Angriffswelle in Teheran – Luftabwehr in Israel

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Luftabwehr in Israel – Angriffswelle in Teheran
  • US-Regierung dementiert Berichte über Russland-Hilfe nicht
  • Saudi-Arabien: Iranischer Drohnenangriff auf Ölfeld abgewehrt
  • Trump: US-Rüstungsunternehmen wollen Waffenproduktion steigern
  • Bessent kündigt «schwerstes Bombardement» heute Nacht an
  • US-Militär: Bislang über 3000 Ziele im Iran angegriffen
  • Irans UNO-Botschafter in New York: 1332 tote Zivilisten
  • IMO: Zehntausende Seeleute sitzen im Persischen Golf fest
  • Moskau: Putin sichert dem Iran Russlands Solidarität zu
  • Italien schickt Marineschiff nach Zypern

Tagesschau, 6.3.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)