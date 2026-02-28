- Israels Luftwaffe hat in der Nacht Ziele in Teheran angegriffen – es folgte Raketenbeschuss aus dem Iran. Die israelische Luftabwehr war im Einsatz.
- Der russische Präsident Wladimir Putin hat laut Angaben aus Moskau seinem Amtskollegen in Teheran, Massud Peseschkian, Russlands Solidarität zugesichert.
- Angesichts des Iran-Kriegs verlegt Frankreich neben dem Flugzeugträger «Charles de Gaulle» auch einen Helikopterträger ins östliche Mittelmeer.
- Im Krieg mit dem Iran will US-Präsident Donald Trump nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land abschliessen.
Themen in diesem Newsticker
- Luftabwehr in Israel – Angriffswelle in Teheran
- US-Regierung dementiert Berichte über Russland-Hilfe nicht
- Saudi-Arabien: Iranischer Drohnenangriff auf Ölfeld abgewehrt
- Trump: US-Rüstungsunternehmen wollen Waffenproduktion steigern
- Bessent kündigt «schwerstes Bombardement» heute Nacht an
- US-Militär: Bislang über 3000 Ziele im Iran angegriffen
- Irans UNO-Botschafter in New York: 1332 tote Zivilisten
- IMO: Zehntausende Seeleute sitzen im Persischen Golf fest
- Moskau: Putin sichert dem Iran Russlands Solidarität zu
- Italien schickt Marineschiff nach Zypern