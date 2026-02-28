 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Bericht: Iran feuerte über 500 Raketen ab – 2000 Drohnenangriffe

Autor: 

Themen in diesem Newsticker

  • Bericht: Iran hat über 500 Raketen und 2000 Drohnen abgefeuert
  • Iranische Medien melden Explosionen in Teheran
  • US-Institut: 90 Prozent weniger Verkehr in Strasse von Hormus
  • Bahrain meldet Feuer in Raffinerie nach Raketenangriff
  • Bericht: Trump will bei iranischer Nachfolge mitreden
  • Zeugen berichten von Explosionen in Abu Dhabi und Dubai
  • Israelischer Minister droht Vororten von Beirut mit Verwüstung
  • Libanon meldet 102 Tote seit Montag
  • WHO: Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Iran und Libanon
  • Weiterer Sonderflug aus Oman am Samstag

Tagesschau, 5.3.2026, 12:45 Uhr

