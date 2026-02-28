Bericht: Iran hat über 500 Raketen und 2000 Drohnen abgefeuert

Iranische Medien melden Explosionen in Teheran

US-Institut: 90 Prozent weniger Verkehr in Strasse von Hormus

Bahrain meldet Feuer in Raffinerie nach Raketenangriff

Bericht: Trump will bei iranischer Nachfolge mitreden

Zeugen berichten von Explosionen in Abu Dhabi und Dubai

Israelischer Minister droht Vororten von Beirut mit Verwüstung

Libanon meldet 102 Tote seit Montag

WHO: Angriffe auf Gesundheitseinrichtungen im Iran und Libanon