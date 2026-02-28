 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Französischer Rückführungsflug wegen Raketengefahr abgebrochen

  • Cassis: «Heutzutage bleibt kein regionaler Konflikt regional»
  • Macron will Libanon vor Eskalation im Iran-Krieg schützen
  • Selenski: USA haben um Hilfe bei Umgang mit Drohnen gebeten
  • Französischer Rückführungsflug wegen Raketengefahr abgebrochen
  • Sri Lanka bringt Crew von iranischem Kriegsschiff in Sicherheit
  • Iran meldet Angriff auf US-Flugzeugträger – keine US-Bestätigung
  • Israels UNO-Botschafter: Zu früh für Diplomatie
  • Bericht: Iran hat über 500 Raketen und 2000 Drohnen abgefeuert
  • Iranische Medien melden Explosionen in Teheran
  • US-Institut: 90 Prozent weniger Verkehr in Strasse von Hormus

Tagesschau, 5.3.2026, 12:45 Uhr

