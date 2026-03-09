 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Cassis: «Grenze des Selbstverteidigungsrechts überschritten»

  • Klingbeil: Krieg muss enden
  • Cassis: «Grenze des Selbstverteidigungsrechts überschritten»
  • IAEA: Hälfte des hochangereicherten Urans im Iran wohl unversehrt
  • G7-Finanzminister generell bereit zur Freigabe von Ölreserven
  • Israel: über 1000 Tonnen Waffen eingeflogen
  • EU startet Hilfsflüge für Menschen im Libanon
  • Iran greift weiter Golfstaaten mit Raketen und Drohnen an
  • Unicef: Fast 700’000 Menschen im Libanon vertrieben
  • Frankreich plant Geleit für Schiffe durch Strasse von Hormus
  • Nato bestätigt: Rakete in Richtung Türkei abgefangen

Tagesschau, 9.3.2026, 12:45 Uhr

