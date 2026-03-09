- Eine aus dem Iran abgefeuerte ballistische Rakete wurde über dem östlichen Mittelmeer von Nato-Verteidigungskräften zerstört.
- Nach eigenen Angaben hat die israelische Armee eine Bodenoffensive im Libanon gestartet. Ziel ist es, Infrastruktur der Hisbollah zu zerstören und «Terroristen zu eliminieren».
- Der Ölpreis ist infolge des Iran-Krieges das erste Mal seit Jahren auf über 100 US-Dollar gestiegen. In Ostasien brachen in der Folge die Börsen ein.
- Der sogenannte Expertenrat im Iran hat Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, zum neuen obersten Führer im Iran ernannt.
Themen in diesem Newsticker
- Klingbeil: Krieg muss enden
- Cassis: «Grenze des Selbstverteidigungsrechts überschritten»
- IAEA: Hälfte des hochangereicherten Urans im Iran wohl unversehrt
- G7-Finanzminister generell bereit zur Freigabe von Ölreserven
- Israel: über 1000 Tonnen Waffen eingeflogen
- EU startet Hilfsflüge für Menschen im Libanon
- Iran greift weiter Golfstaaten mit Raketen und Drohnen an
- Unicef: Fast 700’000 Menschen im Libanon vertrieben
- Frankreich plant Geleit für Schiffe durch Strasse von Hormus
- Nato bestätigt: Rakete in Richtung Türkei abgefangen