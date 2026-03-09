 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Chameneis Sohn wird neuer oberster Führer im Iran

  • Ölpreis auf dem höchsten Stand sei Sommer 2022
  • Der neue oberste Führer des Irans: Modschtaba Chamenei
  • China fordert Deeskalation im Nahostkonflikt
  • Augenzeuge: Rauch über Ölraffinerie in Bahrain nach Angriff
  • Das sind die Geschehnisse im Iran-Krieg vom Wochenende

Tagesschau, 7.3.2026, 19:30 Uhr

