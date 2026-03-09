- Der Ölpreis ist infolge des Iran-Krieges das erste Mal seit Jahren auf über 100 US-Dollar gestiegen. In Ostasien brachen in der Folge die Börsen ein.
- Der sogenannte Expertenrat im Iran hat Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, zum neuen obersten Führer im Iran ernannt.
- Erstmals seit Beginn des Kriegs ist es in Saudi-Arabien infolge eines Angriffs zu Todesfällen gekommen. Gemäss den saudischen Behörden kamen zwei Menschen ums Leben.
- Die Angriffe in der Golfregion gehen derweil weiter. Augenzeugen berichten etwa in Abu Dhabi von Explosionen.
Themen in diesem Newsticker
- Ölpreis auf dem höchsten Stand sei Sommer 2022
- Der neue oberste Führer des Irans: Modschtaba Chamenei
- China fordert Deeskalation im Nahostkonflikt
- Augenzeuge: Rauch über Ölraffinerie in Bahrain nach Angriff
- Das sind die Geschehnisse im Iran-Krieg vom Wochenende