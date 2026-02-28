- Israels Armee hat erstmals Öllager in Teheran bombardiert. Aufnahmen zeigten einen massiven Brand und dunkle Rauchschwaden über der iranischen Hauptstadt.
- Israel hat seine Angriffe in der Nacht auf die vom Iran unterstützte Hisbollah-Miliz im Libanon fortgesetzt und eigenen Angaben zufolge Kommandeure einer Brigade der iranischen Revolutionsgarden in Beirut ins Visier genommen.
- Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. Zugleich entschuldigte er sich für diese Angriffe. Die Angriffe in der Golfregion gehen derweil auch in der Nacht weiter.
- US-Präsident Donald Trump verschärft seine Drohungen gegen die Führung in Teheran.
- Bahrain: Iran trifft wichtige Entsalzungsanlage
- Israel will auch Nachfolger von Chamenei verfolgen
- Iran bestätigt Angriffe auf Öllager
- Anzeichen für Einigung auf Chamenei-Nachfolge
- Libanon meldet zwölf Tote nach Angriffen in Beirut und im Süden
- Öllager in Teheran bombardiert
- Chinas Aussenminister kritisiert Iran-Krieg
- Kuwait meldet nächtliche Drohnen- und Raketenangriffe
- Australien erwägt Hilfe für vom Iran angegriffene Länder
- Israels Armee: «Präziser Angriff» auf Kommandeure in Beirut