- Laut Israel wurde der neue iranische Ajatollah Motschtaba Chamenei verletzt. Drei Tage nach dessen Ernennung gibt es noch immer keine Wortmeldung von ihm. Teheran betont, er sei «wohlauf».
- Die Schweiz schliesst vorübergehend ihre Botschaft im Iran. Sobald es die Lage erlaube, würden die Mitarbeitenden nach Teheran zurückkehren.
- Die Internationale Energieagentur (IEA) gibt 400 Millionen Barrel Öl aus ihren Notfallreserven für den Markt frei.
- 140 US-Soldaten seien innerhalb von zehn Tagen verletzt worden, berichtet das US-Verteidigungsministerium. Es hat zum ersten Mal seit Kriegsausbruch darüber informiert.
- Witkoff hat die Notwendigkeit der US-Angriffe auf den Iran mit Blick auf dessen Atomanlagen betont.
