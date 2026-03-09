 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Die Schweiz schliesst vorübergehend ihre Botschaft im Iran

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • IEA gibt Rekordmenge aus Ölreserven frei
  • EU verhängt weitere Iran-Sanktionen
  • Polen sieht keine Gefahr von Treibstoff-Engpässen
  • Schweiz schliesst vorübergehend Botschaft im Iran
  • Israel sieht keine Gewissheit für Sturz von Irans Führung
  • Israel: Haben gleichzeitig Angriffe auf Beirut und Iran begonnen
  • Iran: Kein Tropfen Öl wird durch Strasse von Hormus fliessen
  • Deutschland zieht Botschaftspersonal auch aus Erbil im Irak ab
  • Berlin gibt Teil der Ölreserven frei – G7-Beratungen
  • Erdogan: Der Krieg muss enden

10vor10, 10.3.2026, 19.30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)