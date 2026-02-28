- Wegen der militärischen Eskalation im Nahen Osten kommt der Luftverkehr in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat indes die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot. Das bestätigen iranische Staatsmedien.
- Die Angriffe gehen aber weiter, wie die israelische Armee mitteilte.
- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran hat Gegenschläge durchgeführt, sowohl in Israel als auch in mehreren arabischen Golfstaaten.
Themen in diesem Liveticker
- Merz: Zweifel an Folgen der Militärschläge gegen den Iran
- Oman: iranische Führung offen für Vermittlung
- Minister: Chamenei-Nachfolge binnen zwei Tagen möglich
- Tausende Hisbollah-Anhänger trauern im Libanon um Chamenei
- Globale Schifffahrt durch Krieg im Nahen Osten gestört
- Netanjahu kündigt Intensivierung von Angriffen auf Teheran an
- Krieg gegen den Iran schürt Ängste vor Energieschock
- Todesopfer in mehreren Ländern
- Bund weitet Reisewarnungen für den Nahen Osten aus
- Drei US-Soldaten bei Angriff auf Iran getötet