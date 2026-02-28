- US-Präsident Donald Trump verschärft seine Drohungen gegen die Führung in Teheran.
- Irans Präsident Massud Peseschkian stellt Bedingungen für ein Ende von Luftangriffen auf Nachbarländer. Zugleich entschuldigte er sich für diese Angriffe. Die Angriffe in der Golfregion gehen derweil weiter.
- Israels Luftwaffe hat in der Nacht Ziele in Teheran angegriffen – es folgte Raketenbeschuss aus dem Iran. Die israelische Luftabwehr war im Einsatz.
Themen in diesem Newsticker
- Israel greift iranische Ölreserven an
- Trümmerteile töten Mann in Dubai
- Trump nennt im Iran-Krieg gefallene US-Soldaten «Helden»
- Aus dem Oman: Über 400 Passagiere in die Schweiz zurückgekehrt
- Abu Dhabi: Weiter um Versorgung globaler Märkte mit Öl bemüht
- Neue Angriffe in Emiraten und Saudi-Arabien
- Emiratischer Präsident: «Wir befinden uns im Krieg»
- US-Armee verlegt Langstreckenbomber nach Grossbritannien
- Uno fordert Verhandlungen zwischen Hisbollah und Israel
- Noch gut 4000 Reisende in Nahost auf Travel-Admin-App registriert