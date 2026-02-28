 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Ein Toter bei Angriff auf Dubai +++ Öltanker attackiert

  • Israel greift iranische Ölreserven an
  • Trümmerteile töten Mann in Dubai
  • Trump nennt im Iran-Krieg gefallene US-Soldaten «Helden»
  • Aus dem Oman: Über 400 Passagiere in die Schweiz zurückgekehrt
  • Abu Dhabi: Weiter um Versorgung globaler Märkte mit Öl bemüht
  • Neue Angriffe in Emiraten und Saudi-Arabien
  • Emiratischer Präsident: «Wir befinden uns im Krieg»
  • US-Armee verlegt Langstreckenbomber nach Grossbritannien
  • Uno fordert Verhandlungen zwischen Hisbollah und Israel
  • Noch gut 4000 Reisende in Nahost auf Travel-Admin-App registriert

Tagesschau, 7.3.2026, 19:30 Uhr

