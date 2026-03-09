- US-Präsident Donald Trump hat laut dem US-Sender CBS den Krieg gegen den Iran als «so gut wie abgeschlossen» bezeichnet.
- In einer Rede vor Republikanern sagte Trump, dass die Operation im Iran bisher erfolgreich verlaufe: «Wir werden nicht aufgeben, bis der Feind vollständig und entschieden besiegt ist.»
- Die iranischen Revolutionsgarden haben angekündigt, Schlagkraft und Häufigkeit ihrer Raketenstarts zu erhöhen. Auch die Reichweite werde vergrössert, so ein Kommandant.
- Eine aus dem Iran abgefeuerte ballistische Rakete wurde über dem östlichen Mittelmeer von Nato-Verteidigungskräften zerstört.
Themen in diesem Newsticker
- Demokraten fordern Untersuchung zu Explosion in iranischer Schule
- Australien gewährt iranischen Fussballerinnen Schutz
- Grossbritannien unterstützt VAE mit defensiven Luftoperationen
- Emirate distanzieren sich von Angriffen auf Iran
- Südkorea äussert Bedenken zu US-Militärverlegungen
- Trump will Öl-Sanktionen lockern
- Revolutionsgarden weisen Trumps Siegesgewissheit zurück
- Fünf iranische Fussballspielerinnen erhalten Visa in Australien
- Trump ist «enttäuscht» über Nachfolge von Chamenei
- Iran stellt Bedingungen für freie Hormus-Passage