 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Extreme Ölpreissprünge +++ Trump will Ölsanktionen lockern

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Demokraten fordern Untersuchung zu Explosion in iranischer Schule
  • Australien gewährt iranischen Fussballerinnen Schutz
  • Grossbritannien unterstützt VAE mit defensiven Luftoperationen
  • Emirate distanzieren sich von Angriffen auf Iran
  • Südkorea äussert Bedenken zu US-Militärverlegungen
  • Trump will Öl-Sanktionen lockern
  • Revolutionsgarden weisen Trumps Siegesgewissheit zurück
  • Fünf iranische Fussballspielerinnen erhalten Visa in Australien
  • Trump ist «enttäuscht» über Nachfolge von Chamenei
  • Iran stellt Bedingungen für freie Hormus-Passage

10vor10, 9.3.2026, 21:50 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)