- Seit Beginn der israelischen und amerikanischen Angriffe auf den Iran sind nach Angaben der Hilfsorganisation Roter Halbmond 105 zivile Einrichtungen im Land schwer beschädigt worden.
- Der Sonderflug der Airline Swiss von Maskat ist in Zürich gelandet. In der ausgebuchten Maschine befanden sich Reisende, die aus dem Krisengebiet zurückkehren. Am Samstag ist ein weiterer Sonderflug geplant.
- Der US-Senat stärkt Präsident Donald Trump im Iran-Konflikt, indem er mit 53 zu 47 Stimmen einen von Demokraten unterstützten Antrag ablehnte, der dem Kongress mehr Mitspracherecht bei Militäreinsätzen hätte geben sollen.
- Spanien widerspricht den Behauptungen der USA, sie seien dazu bereit mit den USA zu kooperieren.
Themen in diesem Newsticker
- Iran: Raketen mit Streumunition auf Israel abgefeuert
- Bericht: Mehr Macht im Krieg für Irans Führungstrio
- Israel sieht erhöhte Anschlagsgefahr für Bürger im Ausland
- Saudische Airline Flynas startet Sonderflüge ab Freitag
- Israels Militärchef kündigt nächste Phase im Iran-Krieg an
- Nato erhöht wegen Iran Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr
- Katz: Israel beschloss Chamenei-Tötung im November
- Cassis: «Heutzutage bleibt kein regionaler Konflikt regional»
- Macron will Libanon vor Eskalation im Iran-Krieg schützen
- Selenski: USA haben um Hilfe bei Umgang mit Drohnen gebeten