Iran-Krieg Golf-Airlines nehmen Betrieb nach Zürich teilweise wieder auf

  • 300'000 Menschen im Libanon durch israelische Angriffe vertrieben
  • IEA-Chef: «Keine weltweite Ölknappheit»
  • Netanjahu stellt stärkere Angriffe in Aussicht
  • Golf-Airlines nehmen Betrieb nach Zürich teilweise wieder auf
  • Israel meldet 70 Raketen- und Drohnenangriffe der Hisbollah
  • Libanon: Bereits mehr als 200 Tote nach Angriffen Israels
  • Schweizer Botschaft in Teheran bleibt offen
  • Hisbollah: «Wir werden die Waffen nicht niederlegen»
  • Israels Militär führt neue Angriffswelle auf Iran aus
  • Kein Abkommen: Trump fordert «bedingungslose Kapitulation»

10vor10, 5.3.2026, 21:50 Uhr

