- Angesichts des Iran-Kriegs verlegt Frankreich neben dem Flugzeugträger «Charles de Gaulle» auch einen Helikopterträger ins östliche Mittelmeer.
- UNO-Generalsekretär António Guterres fordert ein sofortiges Ende des Iran-Kriegs und bezeichnet die Angriffe als «rechtswidrig».
- Nach Angaben des norwegischen Flüchtlingsrats sind im Libanon 300'000 Menschen durch israelische Angriffe vertrieben worden.
- Im Krieg mit dem Iran will US-Präsident Donald Trump nach eigener Darstellung kein Abkommen mit dem Land abschliessen.
Themen in diesem Newsticker
