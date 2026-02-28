 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg US-Medien: Russland klärt für den Iran auf

  • IMO: Zehntausende Seeleute sitzen im Persischen Golf fest
  • Moskau: Putin sichert dem Iran Russlands Solidarität zu
  • Italien schickt Marineschiff nach Zypern
  • Kurdische Milizen planen offenbar Angriffe im Iran
  • Russische Satellitenaufklärung zugunsten Irans
  • Israels Armeechef: Iranisches Regime wird zerschlagen
  • Iranische Milizen könnten Hotels im Irak angreifen
  • USA will ihre Ziele im Iran in vier bis sechs Wochen erreichen
  • Medien: Russland liefert Iran Infos über US-Militär
  • Zentrale der Revolutionsgarden im Libanon angegriffen

Tagesschau, 6.3.2026, 19:30 Uhr

