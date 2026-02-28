 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Grösster US-Stützpunkt im nahen Osten von Rakete getroffen

  • US-Militär hat 17 iranische Kriegsschiffe zerstört
  • Grösster US-Stützpunkt im nahen Osten von Rakete getroffen
  • US-Botschaft in Saudi-Arabien von Drohnen getroffen
  • Gemäss Rubio haben die USA Iran nicht wegen Israel angegriffen
  • Mehr als 9000 Bürger aus dem Nahen Osten zurückgekehrt
  • Bericht: Chameneis Sohn angeblich zum Obersten Führer gewählt
  • IAEA: Keine Belege für Bau einer Atombombe im Iran
  • Türkei: Irans Angriffe auf Golfstaaten «falsche Strategie»
  • US-Militär setzt B-52-Langstreckenbomber im Iran ein
  • Emirate melden über 1000 Angriffe aus dem Iran

Tagesschau, 3.3.2026, 19:30 Uhr

