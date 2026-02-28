- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Al-Udeid, der grösste US-Militärstützpunkt im Nahen Osten wurde von einer Rakete getroffen.
- Laut dem US-Verteidigungsminister Hegseth haben die USA einen klaren Fokus für den Krieg. Er solle nicht endlos werden.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
Themen in diesem Liveticker
- US-Militär hat 17 iranische Kriegsschiffe zerstört
- Grösster US-Stützpunkt im nahen Osten von Rakete getroffen
- US-Botschaft in Saudi-Arabien von Drohnen getroffen
- Gemäss Rubio haben die USA Iran nicht wegen Israel angegriffen
- Mehr als 9000 Bürger aus dem Nahen Osten zurückgekehrt
- Bericht: Chameneis Sohn angeblich zum Obersten Führer gewählt
- IAEA: Keine Belege für Bau einer Atombombe im Iran
- Türkei: Irans Angriffe auf Golfstaaten «falsche Strategie»
- US-Militär setzt B-52-Langstreckenbomber im Iran ein
- Emirate melden über 1000 Angriffe aus dem Iran