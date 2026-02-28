 Zum Inhalt springen

Iran-Krieg Hegseth: USA seien für einen längeren Einsatz gewappnet

  • Hegseth betont die Überlegenheit der USA im Krieg gegen den Iran
  • Israel greift erneut Beiruter Vororte an
  • Iran: Raketen mit Streumunition auf Israel abgefeuert
  • Bericht: Mehr Macht im Krieg für Irans Führungstrio
  • Israel sieht erhöhte Anschlagsgefahr für Bürger im Ausland
  • Saudische Airline Flynas startet Sonderflüge ab Freitag
  • Israels Militärchef kündigt nächste Phase im Iran-Krieg an
  • Nato erhöht wegen Iran Einsatzbereitschaft der Raketenabwehr
  • Katz: Israel beschloss Chamenei-Tötung im November
  • Cassis: «Heutzutage bleibt kein regionaler Konflikt regional»

10vor10, 5.3.2026, 21:50 Uhr

