- Die USA und Israel haben am Samstagmorgen Angriffe auf den Iran gestartet. Der Iran reagierte mit Gegenschlägen in Israel und mehreren arabischen Golfstaaten.
- Laut dem US-Verteidigungsminister Hegseth haben die USA einen klaren Fokus für den Krieg. Er solle nicht endlos werden.
- Der iranische Führer Ajatollah Ali Chamenei ist tot.
- Der Luftverkehr kommt in grossen Teilen der Region weitgehend zum Erliegen. Das EDA hat die Reisewarnungen für den Nahen Osten ausgeweitet.
Themen in diesem Liveticker
- Putin bietet Vermittlung im Iran-Konflikt an
- Starmer verteidigt Verzicht auf Beteiligung an Iran-Angriffen
- Trump schliesst Bodentruppen im Iran nicht aus
- Israels Armee-Chef droht Hisbollah mit «vernichtendem Schlag»
- China bekräftigt Freundschaft mit Iran
- Kriegsangst im Libanon: Tausende auf der Flucht
- Erdgas-Preis in Europa steigt stark – Produktionsstopp in Katar
- Italien fliegt Staatsbürger mit Charterflügen aus Nahost aus
- Caine: Iran-Einsatz ist nicht nach einer Nacht beendet
- Neue Angriffe in Teheran