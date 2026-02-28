- Der Ölpreis ist infolge des Iran-Krieges das erste Mal seit Jahren auf über 100 US-Dollar gestiegen. In Ostasien brachen in der Folge die Börsen ein.
- Der sogenannte Expertenrat im Iran hat Modschtaba Chamenei, Sohn des getöteten Ajatollah Ali Chamenei, zum neuen obersten Führer im Iran ernannt.
- Erstmals seit Beginn des Kriegs ist es in Saudi-Arabien infolge eines Angriffs zu Todesfällen gekommen. Gemäss den saudischen Behörden kamen zwei Menschen ums Leben.
- Innert einer Woche wurden im Libanon durch die Kämpfe über eine halbe Million Menschen zur Flucht gezwungen.
- Die Angriffe in der Golfregion gehen derweil weiter. Augenzeugen berichten etwa in Abu Dhabi von Explosionen.
Themen in diesem Newsticker
- Israel fliegt Angriffe im Zentrum des Iran
- Börsen in Ostasien wegen steigender Ölpreise auf Talfahrt
- Teil des US-Botschaftspersonals soll Saudi-Arabien verlassen
- Nächtliche Angriffe auf Israel und Golfstaaten
- Katars Premier ruft zu Deeskalation auf
- Onlinemedium Axios: USA besorgt über Angriffe auf Infrastruktur
- USA zielen laut US-Energieminister nicht auf Irans Ölindustrie
- Modschtaba Chamenei zum obersten Führer Irans ernannt
- Weiterer US-Soldat gestorben – Zahl steigt damit auf 7
- Mehr als eine halbe Million Vertriebene im Libanon