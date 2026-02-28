 Zum Inhalt springen

Header

Zur Übersicht von Play SRF Audio-Übersicht

Inhalt

Iran-Krieg Iran hat neuen obersten Führer +++ Ölpreis belastet Börsen

Autor: 

Teilen

Themen in diesem Newsticker

  • Israel fliegt Angriffe im Zentrum des Iran
  • Börsen in Ostasien wegen steigender Ölpreise auf Talfahrt
  • Teil des US-Botschaftspersonals soll Saudi-Arabien verlassen
  • Nächtliche Angriffe auf Israel und Golfstaaten
  • Katars Premier ruft zu Deeskalation auf
  • Onlinemedium Axios: USA besorgt über Angriffe auf Infrastruktur
  • USA zielen laut US-Energieminister nicht auf Irans Ölindustrie
  • Modschtaba Chamenei zum obersten Führer Irans ernannt
  • Weiterer US-Soldat gestorben – Zahl steigt damit auf 7
  • Mehr als eine halbe Million Vertriebene im Libanon

Tagesschau, 7.3.2026, 19:30 Uhr

Meistgelesene Artikel

Menü

Suche

Hauptnavigation

Umfrage in Modal

(Wird in einem neuen Fenster geöffnet.)